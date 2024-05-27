Столтенберг: НАТО ответит на активность России в Арктике

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НАТО. stock, Йенс Столтенберг,  stock
Столтенберга обеспокоила активность России на Крайнем Севере Фото:

НАТО ответит на усиление России в Арктике. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Россия усиливает свое присутствие на Крайнем Севере. Вновь открываются базы, проводятся учения. Мы [НАТО] также усиливаем активность», — заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции. Трансляция его выступления ведется на официальном сайте Североатлантического альянса.

Ранее командующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что НАТО нужно «надежно удержать» Россию от конфликта с альянсом на Крайнем Севере. Для это следует вкладывать достаточные средства в оборону.

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НАТО ответит на усиление России в Арктике. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. «Россия усиливает свое присутствие на Крайнем Севере. Вновь открываются базы, проводятся учения. Мы [НАТО] также усиливаем активность», — заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции. Трансляция его выступления ведется на официальном сайте Североатлантического альянса. Ранее командующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что НАТО нужно «надежно удержать» Россию от конфликта с альянсом на Крайнем Севере. Для это следует вкладывать достаточные средства в оборону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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