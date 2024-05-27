Челябинский губернатор Текслер улетел вместе с Путиным в Узбекистан

27 мая 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер отметил существенный рост взаимодействия с Узбекистаном Фото: Роман Наумов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправился вместе с президентом России Владимиром Путиным в Узбекистан на первое заседание Совета регионов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Узбекистан — ключевой для нас торгово-экономический партнер, занимает третье место после Китая и Казахстана. В этом году товарооборот Челябинской области с Узбекистаном растет особенно динамично. С начала года более 70% роста», — отметил Текслер. Губернатор подчеркнул, что это прекрасный результат. Текслер уточнил, что за год работы стенда региона в Ташкенте было подписано 72 контракта на сумму более чем 26 миллионов долларов, что является отличным примером ускорения взаимодействия. Как уточнил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе бизнес-завстрака с зам премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева, до 2030 года планируется увеличить объемы взаимодействия стран в два раза. Эту задачу поставили президенты России и Узбекистана. «Мы уже приступили к ее выполнению: создали российско-узбекскую рабочую группу по удвоению торговли, в которую входят замминистры профильных ведомств, занимаемся расширением транспортной инфраструктуры „Север-Юг“, развиваем межбанковское взаимодействие, чтобы у бизнеса была возможность проведения расчетов на территории наших стран. Кроме того, мы улучшаем условия для торговли и инвестиций, активизируем инфраструктуру государственной поддержки бизнес-проектов», — сообщил Решетников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправился вместе с президентом России Владимиром Путиным в Узбекистан на первое заседание Совета регионов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Узбекистан — ключевой для нас торгово-экономический партнер, занимает третье место после Китая и Казахстана. В этом году товарооборот Челябинской области с Узбекистаном растет особенно динамично. С начала года более 70% роста», — отметил Текслер. Губернатор подчеркнул, что это прекрасный результат. Текслер уточнил, что за год работы стенда региона в Ташкенте было подписано 72 контракта на сумму более чем 26 миллионов долларов, что является отличным примером ускорения взаимодействия. Как уточнил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе бизнес-завстрака с зам премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева, до 2030 года планируется увеличить объемы взаимодействия стран в два раза. Эту задачу поставили президенты России и Узбекистана. «Мы уже приступили к ее выполнению: создали российско-узбекскую рабочую группу по удвоению торговли, в которую входят замминистры профильных ведомств, занимаемся расширением транспортной инфраструктуры „Север-Юг“, развиваем межбанковское взаимодействие, чтобы у бизнеса была возможность проведения расчетов на территории наших стран. Кроме того, мы улучшаем условия для торговли и инвестиций, активизируем инфраструктуру государственной поддержки бизнес-проектов», — сообщил Решетников.