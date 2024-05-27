Телеведущую из ХМАО, ставшую звездой соцсетей, позвали на съемки на Первый канал

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Телеведущую из ХМАО Марию Лебигу пригласили на съемки телепередачи "Видели видео?"
Телеведущую из ХМАО Марию Лебигу пригласили на съемки телепередачи "Видели видео?" Фото:

Редактор телекомпании «СургутИнформ-ТВ» Мария Лебига стала приглашенным гостем телепередачи «Видели видео?». Поводом тому стал популярный в сети ролик про стих о рогатой козе, который сургутянка прочитала голосом ведущей новостей. Съемки выпуска прошли накануне в московском телецентре «Останкино», сообщила URA.RU Лебига.

«Честно сказать, когда зашли в „Останкино“, у меня аж глаза заслезились. По этим коридорам ходили легенды нашего телевидения! Ну, правда, это супер здорово побывать в таком месте. Мой муж хоть и не связан с ТВ (если не брать в расчет того, что его жена ведущая), он тоже в восторге остался. Нас очень радушно встретили. Ребенок (дочке год и четыре) сначала, конечно, приглядывалась ко всем, а потом обнималась со всеми редакторами и после записи уже не хотела уходить из студии», — поделилась с агентством телеведущая.

Мария Лебига набрала более 5 миллионов просмотров в своем блоге, где читает детские стихи и сказки голосом ведущей новостей. Самый популярный видеоролик про стих о рогатой козе посмотрели даже звезды, среди которых — Сергей Лазарев. Телеведущая начала вести блог, когда вышла в декрет.

Ранее URA.RU рассказывало и о других югорчанах, побывавших на телевидении. Среди них, например, певец из Ханты-Мансийска Юрий Сорокин, который исполнил свою песню на шоу «Привет, Андрей!».

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Редактор телекомпании «СургутИнформ-ТВ» Мария Лебига стала приглашенным гостем телепередачи «Видели видео?». Поводом тому стал популярный в сети ролик про стих о рогатой козе, который сургутянка прочитала голосом ведущей новостей. Съемки выпуска прошли накануне в московском телецентре «Останкино», сообщила URA.RU Лебига. «Честно сказать, когда зашли в „Останкино“, у меня аж глаза заслезились. По этим коридорам ходили легенды нашего телевидения! Ну, правда, это супер здорово побывать в таком месте. Мой муж хоть и не связан с ТВ (если не брать в расчет того, что его жена ведущая), он тоже в восторге остался. Нас очень радушно встретили. Ребенок (дочке год и четыре) сначала, конечно, приглядывалась ко всем, а потом обнималась со всеми редакторами и после записи уже не хотела уходить из студии», — поделилась с агентством телеведущая. Мария Лебига набрала более 5 миллионов просмотров в своем блоге, где читает детские стихи и сказки голосом ведущей новостей. Самый популярный видеоролик про стих о рогатой козе посмотрели даже звезды, среди которых — Сергей Лазарев. Телеведущая начала вести блог, когда вышла в декрет. Ранее URA.RU рассказывало и о других югорчанах, побывавших на телевидении. Среди них, например, певец из Ханты-Мансийска Юрий Сорокин, который исполнил свою песню на шоу «Привет, Андрей!».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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