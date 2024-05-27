Свердловчан, выгуливающих лошадей по улицам городов, начнут штрафовать

28 мая 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Штрафы могут доходить до 20 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области приняли закон, по которому хозяев коров и лошадей будут штрафовать за выпас животных вне специально отведенных мест. Размер штрафов составит до 20 тысяч рублей, передает корреспондент URA.RU с заседания заксобрания. «В муниципальных образованиях с небольшими населенными пунктами этот вопрос остро не стоит. А в больших городах, таких как Нижний Тагил, Каменск-Уральский много жалоб от органов власти, от жителей о том, что животные, в том числе лошадки, на которых катают детишек, приносят много неприятностей. В том числе и коммунальным службам. Те, кто их приводит, должным образом не убирают за ними. Думаю [с этим законом], избежим тех неприятностей, которые создавали эти животные, хотя они очень милые», — прокомментировала принятый закон спикер заксобрания Людмила Бабушкина. Размер штрафа для обычных горожан составит от 500 до 2000 рублей. Для должностных лиц от 5000 до 10 000 рублей, для юридических лиц от 10 000 до 20 000. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области приняли закон, по которому хозяев коров и лошадей будут штрафовать за выпас животных вне специально отведенных мест. Размер штрафов составит до 20 тысяч рублей, передает корреспондент URA.RU с заседания заксобрания. «В муниципальных образованиях с небольшими населенными пунктами этот вопрос остро не стоит. А в больших городах, таких как Нижний Тагил, Каменск-Уральский много жалоб от органов власти, от жителей о том, что животные, в том числе лошадки, на которых катают детишек, приносят много неприятностей. В том числе и коммунальным службам. Те, кто их приводит, должным образом не убирают за ними. Думаю [с этим законом], избежим тех неприятностей, которые создавали эти животные, хотя они очень милые», — прокомментировала принятый закон спикер заксобрания Людмила Бабушкина. Размер штрафа для обычных горожан составит от 500 до 2000 рублей. Для должностных лиц от 5000 до 10 000 рублей, для юридических лиц от 10 000 до 20 000.