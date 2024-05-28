Минцифры хочет брать деньги с российских компаний за использование зарубежного ПО

Шадаев: обсуждается вопрос введения сбора за использование иностранного ПО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "форум-выставка-конференция-ЗАСЕДАНИЕ". Пермь, конференция, ноутбук, программист, заседание, it, выставка, форум, руки, работа за компьютером
. Фото:

Министерство цифрового развития РФ обсуждает введение сбора за использования российскими предприятиями иностранного программного обеспечения. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Если ты используешь зарубежный софт, мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определенной платы, сбора за использование зарубежного софта», — сказал Максут Шадаев во время форума TAdviser SummIT. Глава ведомства также заявил, что плата за использование зарубежного софта послужит мотивацией для перехода на отечественное ПО.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о десятикратном росте спроса на российское ПО в 2023 году. По словам премьера, интерес к отечественному продукту продолжает расти, а инвестиции в IT-сферу — увеличиваются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство цифрового развития РФ обсуждает введение сбора за использования российскими предприятиями иностранного программного обеспечения. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. «Если ты используешь зарубежный софт, мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определенной платы, сбора за использование зарубежного софта», — сказал Максут Шадаев во время форума TAdviser SummIT. Глава ведомства также заявил, что плата за использование зарубежного софта послужит мотивацией для перехода на отечественное ПО. Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о десятикратном росте спроса на российское ПО в 2023 году. По словам премьера, интерес к отечественному продукту продолжает расти, а инвестиции в IT-сферу — увеличиваются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...