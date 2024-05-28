Минцифры хочет брать деньги с российских компаний за использование зарубежного ПО

Шадаев: обсуждается вопрос введения сбора за использование иностранного ПО

28 мая 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

. Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Министерство цифрового развития РФ обсуждает введение сбора за использования российскими предприятиями иностранного программного обеспечения. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. «Если ты используешь зарубежный софт, мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определенной платы, сбора за использование зарубежного софта», — сказал Максут Шадаев во время форума TAdviser SummIT. Глава ведомства также заявил, что плата за использование зарубежного софта послужит мотивацией для перехода на отечественное ПО. Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о десятикратном росте спроса на российское ПО в 2023 году. По словам премьера, интерес к отечественному продукту продолжает расти, а инвестиции в IT-сферу — увеличиваются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство цифрового развития РФ обсуждает введение сбора за использования российскими предприятиями иностранного программного обеспечения. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. «Если ты используешь зарубежный софт, мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определенной платы, сбора за использование зарубежного софта», — сказал Максут Шадаев во время форума TAdviser SummIT. Глава ведомства также заявил, что плата за использование зарубежного софта послужит мотивацией для перехода на отечественное ПО. Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о десятикратном росте спроса на российское ПО в 2023 году. По словам премьера, интерес к отечественному продукту продолжает расти, а инвестиции в IT-сферу — увеличиваются.