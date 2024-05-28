В Магнитогорске построят пятиэтажный спорткомплекс. Фото

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В пятиэтажном комплексе запланировано возвести бассейн длиной 50 метров Фото:

В Магнитогорске Челябинской области построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном длиной 50 метров. Положительное заключение на проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса получила проектная группа «Урал», сообщили в пресс-службе проектной группы 28 мая.

«Проектная группа „Урал“ получила положительное заключение на проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Магнитогорск. Здание построят в 149-м районе Магнитогорска, застройщиком выступит МКУ „Управление капительного строительства“», — сообщили в пресс-службе.

В пятиэтажном комплексе будет бассейн длиной 50 метров, трибуны на 426 мест и балкон для 49 зрителей. Также в здании разместится батутный зал с трибунами на 113 места, зал для сухого плавания, тренажерный зал и современный буфет.

В 2023 году в разных районах Челябинской области было возведено более десяти ФОКов различного назначения. Новое здание будет расположено в 149-м микрорайоне Магнитогорска — южнее пересечения улиц Советской и Зеленый лог.

В пятиэтажном комплексе будет бассейн длиной 50 метров, трибуны на 426 мест и балкон для 49 зрителей
В пятиэтажном комплексе будет бассейн длиной 50 метров, трибуны на 426 мест и балкон для 49 зрителей
Фото:

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В Магнитогорске Челябинской области построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном длиной 50 метров. Положительное заключение на проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса получила проектная группа «Урал», сообщили в пресс-службе проектной группы 28 мая. «Проектная группа „Урал“ получила положительное заключение на проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Магнитогорск. Здание построят в 149-м районе Магнитогорска, застройщиком выступит МКУ „Управление капительного строительства“», — сообщили в пресс-службе. В пятиэтажном комплексе будет бассейн длиной 50 метров, трибуны на 426 мест и балкон для 49 зрителей. Также в здании разместится батутный зал с трибунами на 113 места, зал для сухого плавания, тренажерный зал и современный буфет. В 2023 году в разных районах Челябинской области было возведено более десяти ФОКов различного назначения. Новое здание будет расположено в 149-м микрорайоне Магнитогорска — южнее пересечения улиц Советской и Зеленый лог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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