В Магнитогорске построят пятиэтажный спорткомплекс. Фото

28 мая 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

В пятиэтажном комплексе запланировано возвести бассейн длиной 50 метров Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном длиной 50 метров. Положительное заключение на проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса получила проектная группа «Урал», сообщили в пресс-службе проектной группы 28 мая. «Проектная группа „Урал“ получила положительное заключение на проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Магнитогорск. Здание построят в 149-м районе Магнитогорска, застройщиком выступит МКУ „Управление капительного строительства“», — сообщили в пресс-службе. В пятиэтажном комплексе будет бассейн длиной 50 метров, трибуны на 426 мест и балкон для 49 зрителей. Также в здании разместится батутный зал с трибунами на 113 места, зал для сухого плавания, тренажерный зал и современный буфет. В 2023 году в разных районах Челябинской области было возведено более десяти ФОКов различного назначения. Новое здание будет расположено в 149-м микрорайоне Магнитогорска — южнее пересечения улиц Советской и Зеленый лог. В пятиэтажном комплексе будет бассейн длиной 50 метров, трибуны на 426 мест и балкон для 49 зрителей Фото: пресс-служба проектной группы «Урал» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске Челябинской области построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном длиной 50 метров. Положительное заключение на проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса получила проектная группа «Урал», сообщили в пресс-службе проектной группы 28 мая. «Проектная группа „Урал“ получила положительное заключение на проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Магнитогорск. Здание построят в 149-м районе Магнитогорска, застройщиком выступит МКУ „Управление капительного строительства“», — сообщили в пресс-службе. В пятиэтажном комплексе будет бассейн длиной 50 метров, трибуны на 426 мест и балкон для 49 зрителей. Также в здании разместится батутный зал с трибунами на 113 места, зал для сухого плавания, тренажерный зал и современный буфет. В 2023 году в разных районах Челябинской области было возведено более десяти ФОКов различного назначения. Новое здание будет расположено в 149-м микрорайоне Магнитогорска — южнее пересечения улиц Советской и Зеленый лог.