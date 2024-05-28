Школьная столовая из района ХМАО будет бороться за звание лучшей в России

Столовая из Нижневартовского района вышла в финал всероссийского конкурса
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Школьная столовая из Излучинска стала лучшей в Югре
Школьная столовая из Излучинска стала лучшей в Югре Фото:

Столовая школы № 1 Излучинска Нижневартовского района будет бороться за статус лучшей в России. Коллектив общепита победил в региональном этапе конкурса «Лучшая столовая школы 2024» и вышел на федеральный уровень.

«По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса „Лучшая столовая школы 2024“ в Югре победителем стала команда МБОУ „Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов“. Впереди у команды федеральный этап конкурса и возможность достичь звания „Лучшей столовой сельской школы Российской Федерации 2024“, — сообщила агентству пресс-служба Нижневартовского района.

Региональный этап конкурса длился месяц. За это время команда школьной столовой выполнила 11 заданий и получила специальные призы жюри за лучшую визитку, конкурсную статистику, маркетинговые стратегии и самый современный пищеблок. Победитель также получил кубок и брендированную табличку конкурса.

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Столовая школы № 1 Излучинска Нижневартовского района будет бороться за статус лучшей в России. Коллектив общепита победил в региональном этапе конкурса «Лучшая столовая школы 2024» и вышел на федеральный уровень. «По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса „Лучшая столовая школы 2024“ в Югре победителем стала команда МБОУ „Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов“. Впереди у команды федеральный этап конкурса и возможность достичь звания „Лучшей столовой сельской школы Российской Федерации 2024“, — сообщила агентству пресс-служба Нижневартовского района. Региональный этап конкурса длился месяц. За это время команда школьной столовой выполнила 11 заданий и получила специальные призы жюри за лучшую визитку, конкурсную статистику, маркетинговые стратегии и самый современный пищеблок. Победитель также получил кубок и брендированную табличку конкурса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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