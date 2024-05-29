В 1983 году будущий король Великобритании Карл III, на тот момент принц Уэльский, получил почетную юридическую степень в Университете Альберты (Канада). Вручение степени произошло из рук Питера Саварина, который, по данным Declassified UK, являлся бывшим членом дивизии СС «Галичина».
«Карлу была присвоена почетная юридическая степень в 1983 году на церемонии в Университете Альберты. В своей речи по случаю вручения Карл восхвалял тех, кто „40 лет назад пожертвовал своими жизнями“ в борьбе с Гитлером. Однако награду ему вручил нацистский коллаборационист — ректор университета Питер Саварин», — говорится в материале издания.
Согласно изданию, британский МИД мог быть осведомлен о прошлом Саварина, учитывая роль ведомства в переселении ветеранов СС в Великобританию и Канаду. Это обстоятельство может свидетельствовать о наличии секретных списков и помощи со стороны государственных структур, отмечает Declassified UK.
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