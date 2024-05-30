Что известно о единственной женщине-губернаторе Комаровой, ушедшей в отставку

Губернатор Югры Наталья Комарова оказалась одним из старожилов российского корпуса глав регионов. На своем посту она проработала 14 лет. Дольше нее в этой должности пребывает лишь глава Чечни Рамзан Кадыров (с 2007 года). URA.RU подготовило краткую биографическую справку о единственной в России женщине-губернаторе.
Наталья Комарова родилась 21 октября 1955 года в селе Язво Псковской области. В детстве переехала в Болгарию, куда отец был отправлен работать на Кремиковский металлургический комбинат. Там она окончила школу, а после отправилась учиться в институт на Украину. В 1978 году окончила инженерно-экономический факультет Коммунарского горно-металлургического вуза (ЛНР), став инженером-экономистом. Её карьера началась с работы техником и экономистом на Коммунарском металлургическом заводе.
В 1980 году Комарова переехала в Новый Уренгой, где занимала различные должности в исполнительном комитете городского Совета народных депутатов, стала депутатом горсовета и впоследствии — первым заместителем главы администрации города. С 1994 по 2000 годы она была мэром Нового Уренгоя, а также депутатом Государственной думы Ямало-Ненецкого автономного округа. В 1995 года пробовала баллотироваться в Госдуму РФ II созыва по Ямало-Ненецкому одномандатному округу. Но не прошла, уступив победу депутату Владимиру Гоману. Одновременно занималась преподавательской деятельностью. Была доцентом кафедры социального менеджмента Ямальского нефтегазового института.
Карьера Комаровой на федеральном уровне началась с избрания в Государственную думу III созыва в 2001 году. Она была членом фракции «Единство» (позже переименована в «Единую Россию»), занималась вопросами труда и социальной политики. В последующие годы Комарова успешно переизбиралась в Госдуму IV созыва, возглавляла комитет по природным ресурсам и природопользованию. В 2006 году комитет под ее руководством рекомендовал Госдуме принять новый Лесной кодекс России. В 2007 года была вновь избрана по списку партии «Единая Россия» в Государственную Думу. В феврале 2010 года досрочно сложила полномочия из-за перехода на государственную службу.
15 февраля 2010 года дума ХМАО наделила Наталью Комарову полномочиями губернатора округа по представлению президента РФ Дмитрия Медведева. Она стала третьей женщиной, возглавляющей субъект Федерации после Валентины Броневич — губернатора Корякского автономного округа, и Валентины Матвиенко — главы Санкт-Петербурга. 1 марта 2010 года она официально вступила в должность, сменив Александра Филипенко. В 2015 году, после истечения срока полномочий на посту губернатора ХМАО, президент РФ Владимир Путин назначил ее временно исполнять обязанности главы Югры. В сентябре депутаты ХМАО вновь проголосовали за губернаторство Комаровой. В сентябре 2020 года она была вновь избрана губернатором региона на пятилетний срок.
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