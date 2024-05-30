Дума «уральской Рублевки» проигнорировала прокуратуру и повысила пенсии экс-мэрам

Дума Сысертского городского округа (Свердловская область), рассмотрев протест прокуратуры на повышение пенсий бывшим главам до 100 тысяч рублей, отклонила его. Не обошлось без скандала, так как некоторые депутаты привели группу поддержки из числа горожан и выступили против такого решения, рассказал URA.RU один из свидетелей спора.
«Против выступил [Алексей] Бондарев, который последние месяцы приводит с собой негативно настроенную группу лиц. В итоге люди стали выкрикивать и высказывать несогласие. Бондареву оппонировал [Игорь] Ушанов — не выдержал, подошел к тому, попытался утихомирить, сказал: „Не сверкай так зубками своими, подавишься“», — поделился собеседник агентства.
Председатель местной думы Илья Тугбаев пояснил корреспонденту, что протест прокуратуры носил процедурный характер. «Они не оспаривали решение, были вопросы по процедуре утверждения надбавок. Сегодня обсудили юридическую сторону вопроса, была и представитель надзорных органов, в результате большинством было принято решение рекомендацию прокуратуры отклонить», — рассказал он.
Повышение пенсии бывшим главам депутаты «уральской Рублевки» одобрили в марте, в апреле прокуратура решение опротестовала. Надбавки в 40 тысяч рублей получили Вадим Старков, Виталий Патрушев, Сергей Королев и Александр Рощупкин. Как рассказал URA.RU осведомленный собеседник, сейчас они получают порядка 100 тысяч рублей.
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