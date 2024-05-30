Депутаты горсовета Каслей ушли в отставку

Депутаты горсовета Каслей Челябинской области 31 мая в полном составе сложили полномочия. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава Каслинского района Игорь Колышев.
«Произошло важнейшее для каслинцев событие — депутаты совета депутатов Каслинского городского поселения проголосовали за досрочное сложение своих полномочий. Это значит, что с 31 мая 2024 года представительный орган Каслинского городского поселения складывает свои полномочия», — сообщил Колышев.
По словам Колышева, после проведения выборов нового состава совета депутатов в сентябре вступят в силу изменения в устав города. Будет ликвидирована администрация Каслинского городского поселения. Ее полномочия будут возложены на районную администрацию.
Вопрос о ликвидации мэрии Каслей ставился еще в 2012 году, но тогда депутаты горсовета отказались поддержать процесс. В 2017 году вновь вернулись к этому вопросу. Передачу полномочий города району одобрили местные жители на публичных слушаниях, но тогда процесс застопорился из-за депутатов горсовета и главы города Васениной. В феврале текущего года Васенина покинула пост мэра Каслей.
За сложение полномочий депутатами горсобрания проголосовали 11 депутатов, один выступил против. Колышев отметил, что решение является знаковым и ответственным.
«Единой администрацией будем решать вопросы водоснабжения города, ремонтировать городские дороги, оптимизируем движение городского пассажирского транспорта, займёмся вопросами благоустройства — и это только первоочередные задачи. Работы предстоит немало. Но, мы будем делать нашу работу так, чтобы слово Касли вызывало только позитивные эмоции», — подчеркнул Колышев.
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