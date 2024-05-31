Транспорт под Челябинском пустили в объезд из-за обрушения дороги

В поселке Потанино Копейска, города-спутника Челябинска, на улице Луганской обрушилась дорога вокруг канализационного люка. Водителям личного и общественного транспорта необходимо объезжать этот участок, сообщили в пресс-службе администрации города.
«В связи с ухудшением состояния проезда по улице Луганская (обрушение проезжей части вокруг канализационного люка), для обеспечения безопасности дорожного движения маршрут №5 временно следует по улице Томской в прямом и обратном направлении без заезда на переулок Тореза. Ремонтно-восстановительные работы на участке автодороги будут завершены в срок до 5 июня», — уточнили в пресс-службе мэрии Копейска.
Ранее URA.RU сообщало, что возле автомобильной дороги в поселке Красногорский вследствие обрушения грунта образовался огромный провал. По данному факту прокуратурой проводится проверка.
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