Происшествия У дороги в Челябинской области образовался огромный провал. Фото 28 мая 2024 в 13:13 Размер текста - 17 + Прокуратура организовала проверку по факту обрушения грунта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Возле автомобильной дороги в поселке Красногорский (Челябинская область) вследствие обрушения грунта образовался огромный провал. По данному факту прокуратурой проводится проверка, сообщили URA.RU 28 мая в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратурой организована проверка по публикации об обрушении грунта и образовании провала вблизи автомобильной дороги в районе улицы Российская поселка Красногорский. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органа местного самоуправления по обеспечению безопасности граждан и сохранности их имущества», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что в случае выявления нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки поставлены на контроль. Провал образовался из-за обрушения грунта Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области https://t.me/chelprocrf/4097 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Возле автомобильной дороги в поселке Красногорский (Челябинская область) вследствие обрушения грунта образовался огромный провал. По данному факту прокуратурой проводится проверка, сообщили URA.RU 28 мая в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратурой организована проверка по публикации об обрушении грунта и образовании провала вблизи автомобильной дороги в районе улицы Российская поселка Красногорский. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органа местного самоуправления по обеспечению безопасности граждан и сохранности их имущества», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что в случае выявления нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки поставлены на контроль. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям