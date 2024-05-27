27 мая 2024

У дороги в Челябинской области образовался огромный провал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с прокурором Челябинской области Виталием Лопиным. Челябинск, прокуратура, знаки отличия прокуратуры, китель прокурора
Прокуратура организовала проверку по факту обрушения грунта Фото:

Возле автомобильной дороги в поселке Красногорский (Челябинская область) вследствие обрушения грунта образовался огромный провал. По данному факту прокуратурой проводится проверка, сообщили URA.RU 28 мая в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратурой организована проверка по публикации об обрушении грунта и образовании провала вблизи автомобильной дороги в районе улицы Российская поселка Красногорский. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органа местного самоуправления по обеспечению безопасности граждан и сохранности их имущества», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что в случае выявления нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки поставлены на контроль.

Провал образовался из-за обрушения грунта
Провал образовался из-за обрушения грунта
Фото:

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Возле автомобильной дороги в поселке Красногорский (Челябинская область) вследствие обрушения грунта образовался огромный провал. По данному факту прокуратурой проводится проверка, сообщили URA.RU 28 мая в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратурой организована проверка по публикации об обрушении грунта и образовании провала вблизи автомобильной дороги в районе улицы Российская поселка Красногорский. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органа местного самоуправления по обеспечению безопасности граждан и сохранности их имущества», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что в случае выявления нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки поставлены на контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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