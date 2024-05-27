Возле автомобильной дороги в поселке Красногорский (Челябинская область) вследствие обрушения грунта образовался огромный провал. По данному факту прокуратурой проводится проверка, сообщили URA.RU 28 мая в пресс-службе надзорного ведомства.
«Прокуратурой организована проверка по публикации об обрушении грунта и образовании провала вблизи автомобильной дороги в районе улицы Российская поселка Красногорский. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органа местного самоуправления по обеспечению безопасности граждан и сохранности их имущества», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что в случае выявления нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки поставлены на контроль.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!