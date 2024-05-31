Путин отдал свой бокал шампанского многодетной матери из Тверской области

Президент РФ Владимир Путин во время вручения наград заслуженным россиянам в Кремле отдал свой бокал шампанского матери 14 детей из Верхневоложья Тверской области Ольге Верпаковской. Такой историей женщина поделилась с журналистами. Верпаковская была удостоена звания «Мать-героиня».
Женщина оказалась единственной, у кого не было бокала с шампанским во время церемонии. Тогда глава РФ подошел к ней и поинтересовался, почему у нее нет бокала. «Я растерялась и не знала, что сказать. Тогда президент отдал мне свой бокал», — ответила Верпаковская. Ее слова передает
Многодетная мать добавила, что не стала пить алкоголь даже из бокала президента. Она объяснила это тем, что не употребляет спиртные напитки и на момент вручения наград чувствовала усталость.
Ранее Владимир путин присвоил звание «Мать-героиня» Ирине Волге, которая проживает в ДНР и воспитывает 10 детей. Орден ей вручил глава региона Денис Пушилин. Эта награда присуждается женщинам, которые воспитывают большое количество детей. Она является признанием их вклада в развитие российского общества.
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