Путин отдал свой бокал шампанского многодетной матери из Тверской области

31 мая 2024 в 22:14 Размер текста - 17 +

Путин отдал свой бокал с шампанским матери 14 детей во время награждения заслуженных россиян в Кремле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин во время вручения наград заслуженным россиянам в Кремле отдал свой бокал шампанского матери 14 детей из Верхневоложья Тверской области Ольге Верпаковской. Такой историей женщина поделилась с журналистами. Верпаковская была удостоена звания «Мать-героиня». Женщина оказалась единственной, у кого не было бокала с шампанским во время церемонии. Тогда глава РФ подошел к ней и поинтересовался, почему у нее нет бокала. «Я растерялась и не знала, что сказать. Тогда президент отдал мне свой бокал», — ответила Верпаковская. Ее слова передает MK.RU . Многодетная мать добавила, что не стала пить алкоголь даже из бокала президента. Она объяснила это тем, что не употребляет спиртные напитки и на момент вручения наград чувствовала усталость. Ранее Владимир путин присвоил звание «Мать-героиня» Ирине Волге, которая проживает в ДНР и воспитывает 10 детей. Орден ей вручил глава региона Денис Пушилин. Эта награда присуждается женщинам, которые воспитывают большое количество детей. Она является признанием их вклада в развитие российского общества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин во время вручения наград заслуженным россиянам в Кремле отдал свой бокал шампанского матери 14 детей из Верхневоложья Тверской области Ольге Верпаковской. Такой историей женщина поделилась с журналистами. Верпаковская была удостоена звания «Мать-героиня». Женщина оказалась единственной, у кого не было бокала с шампанским во время церемонии. Тогда глава РФ подошел к ней и поинтересовался, почему у нее нет бокала. «Я растерялась и не знала, что сказать. Тогда президент отдал мне свой бокал», — ответила Верпаковская. Ее слова передает MK.RU. Многодетная мать добавила, что не стала пить алкоголь даже из бокала президента. Она объяснила это тем, что не употребляет спиртные напитки и на момент вручения наград чувствовала усталость. Ранее Владимир путин присвоил звание «Мать-героиня» Ирине Волге, которая проживает в ДНР и воспитывает 10 детей. Орден ей вручил глава региона Денис Пушилин. Эта награда присуждается женщинам, которые воспитывают большое количество детей. Она является признанием их вклада в развитие российского общества.