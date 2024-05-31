Путин отдал свой бокал шампанского многодетной матери из Тверской области

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Путин отдал свой бокал с шампанским матери 14 детей во время награждения заслуженных россиян в Кремле Фото:

Президент РФ Владимир Путин во время вручения наград заслуженным россиянам в Кремле отдал свой бокал шампанского матери 14 детей из Верхневоложья Тверской области Ольге Верпаковской. Такой историей женщина поделилась с журналистами. Верпаковская была удостоена звания «Мать-героиня».

Женщина оказалась единственной, у кого не было бокала с шампанским во время церемонии. Тогда глава РФ подошел к ней и поинтересовался, почему у нее нет бокала. «Я растерялась и не знала, что сказать. Тогда президент отдал мне свой бокал», — ответила Верпаковская. Ее слова передает MK.RU.

Многодетная мать добавила, что не стала пить алкоголь даже из бокала президента. Она объяснила это тем, что не употребляет спиртные напитки и на момент вручения наград чувствовала усталость.

Ранее Владимир путин присвоил звание «Мать-героиня» Ирине Волге, которая проживает в ДНР и воспитывает 10 детей. Орден ей вручил глава региона Денис Пушилин. Эта награда присуждается женщинам, которые воспитывают большое количество детей. Она является признанием их вклада в развитие российского общества.

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Президент РФ Владимир Путин во время вручения наград заслуженным россиянам в Кремле отдал свой бокал шампанского матери 14 детей из Верхневоложья Тверской области Ольге Верпаковской. Такой историей женщина поделилась с журналистами. Верпаковская была удостоена звания «Мать-героиня». Женщина оказалась единственной, у кого не было бокала с шампанским во время церемонии. Тогда глава РФ подошел к ней и поинтересовался, почему у нее нет бокала. «Я растерялась и не знала, что сказать. Тогда президент отдал мне свой бокал», — ответила Верпаковская. Ее слова передает MK.RU. Многодетная мать добавила, что не стала пить алкоголь даже из бокала президента. Она объяснила это тем, что не употребляет спиртные напитки и на момент вручения наград чувствовала усталость. Ранее Владимир путин присвоил звание «Мать-героиня» Ирине Волге, которая проживает в ДНР и воспитывает 10 детей. Орден ей вручил глава региона Денис Пушилин. Эта награда присуждается женщинам, которые воспитывают большое количество детей. Она является признанием их вклада в развитие российского общества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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