Путин присвоил звание «Мать-героиня» многодетной матери из ДНР

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» Ирине Волге из Донецкой Народной Республики, которая воспитывает 10 детей. Орден вручил глава ДНР Денис Пушилин.
«Ирина Александровна удостоена звания „Мать-героиня“ указом президента Российской Федерации. Сегодня была возможность с ней встретиться и передать высокую государственную награду», — написал Пушилин в своем telegram-канале.
В ходе церемонии Пушилин подчеркнул значимость материнской заботы и внимания для достижений детей семьи Волги в учебе и увлечениях. Награда «Мать-героиня» присуждается в России женщинам, воспитывающим большое количество детей, и является признанием их труда и вклада в развитие общества.
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