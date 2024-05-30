30 мая 2024

Путин присвоил звание «Мать-героиня» многодетной матери из ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьный базар. Разное. Курган, многодетная семья, материнство, материнский капитал, дети, мама с детьми, многодетная мама
Женщина воспитывает 10 детей Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» Ирине Волге из Донецкой Народной Республики, которая воспитывает 10 детей. Орден вручил глава ДНР Денис Пушилин.

«Ирина Александровна удостоена звания „Мать-героиня“ указом президента Российской Федерации. Сегодня была возможность с ней встретиться и передать высокую государственную награду», — написал Пушилин в своем telegram-канале.

В ходе церемонии Пушилин подчеркнул значимость материнской заботы и внимания для достижений детей семьи Волги в учебе и увлечениях. Награда «Мать-героиня» присуждается в России женщинам, воспитывающим большое количество детей, и является признанием их труда и вклада в развитие общества.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» Ирине Волге из Донецкой Народной Республики, которая воспитывает 10 детей. Орден вручил глава ДНР Денис Пушилин. «Ирина Александровна удостоена звания „Мать-героиня“ указом президента Российской Федерации. Сегодня была возможность с ней встретиться и передать высокую государственную награду», — написал Пушилин в своем telegram-канале. В ходе церемонии Пушилин подчеркнул значимость материнской заботы и внимания для достижений детей семьи Волги в учебе и увлечениях. Награда «Мать-героиня» присуждается в России женщинам, воспитывающим большое количество детей, и является признанием их труда и вклада в развитие общества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...