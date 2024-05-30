Путин присвоил звание «Мать-героиня» многодетной матери из ДНР

30 мая 2024 в 23:10 Размер текста - 17 +

Женщина воспитывает 10 детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» Ирине Волге из Донецкой Народной Республики, которая воспитывает 10 детей. Орден вручил глава ДНР Денис Пушилин. «Ирина Александровна удостоена звания „Мать-героиня“ указом президента Российской Федерации. Сегодня была возможность с ней встретиться и передать высокую государственную награду», — написал Пушилин в своем telegram-канале. В ходе церемонии Пушилин подчеркнул значимость материнской заботы и внимания для достижений детей семьи Волги в учебе и увлечениях. Награда «Мать-героиня» присуждается в России женщинам, воспитывающим большое количество детей, и является признанием их труда и вклада в развитие общества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» Ирине Волге из Донецкой Народной Республики, которая воспитывает 10 детей. Орден вручил глава ДНР Денис Пушилин. «Ирина Александровна удостоена звания „Мать-героиня“ указом президента Российской Федерации. Сегодня была возможность с ней встретиться и передать высокую государственную награду», — написал Пушилин в своем telegram-канале. В ходе церемонии Пушилин подчеркнул значимость материнской заботы и внимания для достижений детей семьи Волги в учебе и увлечениях. Награда «Мать-героиня» присуждается в России женщинам, воспитывающим большое количество детей, и является признанием их труда и вклада в развитие общества.