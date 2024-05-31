Челябинский губернатор Текслер 1 июня посетил парк своего детства. Фото

01 июня 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

В парке Тищенко Текслер пообщался с отдыхающими ребятами (фото из архива) Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор Алексей Текслер 1 июня посетил парк имени Тищенко в Металлургическом районе Челябинска. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. Именно в Металлургическом районе Текслер жил в детстве с родителями, пока семья не переехала в Норильск. «Заехал в родной парк Тищенко на ЧМЗ. [1 июня] здесь проходит фестиваль Движения первых. Отдохнуть и пообщаться собралось больше двух тысяч детей со всей области», — написал Текслер в своем telegram-канале. Парк Тищенко был полностью реконструирован. Там появились новые дорожки, скамейки, малые формы, открыт скейт-парк и площадка для ворк-аута. Текслер пообщался с собравшимися в этот день в парке ребятам, которые сообщили, что в восторге от новой локации. «Счастливое детство это и новые возможности. Все вместе мы эти возможности создаем. И продолжим в будущем, ведь работы еще много», — добавил Текслер. Детство Текслера прошло в Металлургическом районе Челябинска. Здесь он учился в школе №92 с 1980 по 1983 годы. После перевелся в школу №71, которая также находится в Металлургическом районе. Семья переехала в Норильск, когда Алексею Текслеру было 16 лет. Текслер вместе со своей супругой и сыном ранее открыл фестиваль мороженого «Единорожок» в Челябинске. Праздничное мероприятие, где детям бесплатно раздают мороженое, проходит 1 июня в саду имени Пушкина. Организаторами праздника стали Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 и администрация Челябинска. На праздник работает 45 разнообразных локаций. В Металлургическом районе прошло детство челябинского губернатора Telegram-канал Алексея Текслера Текслер пообщался с отдыхающими ребятами Telegram-канал Алексея Текслера Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Алексей Текслер 1 июня посетил парк имени Тищенко в Металлургическом районе Челябинска. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. Именно в Металлургическом районе Текслер жил в детстве с родителями, пока семья не переехала в Норильск. «Заехал в родной парк Тищенко на ЧМЗ. [1 июня] здесь проходит фестиваль Движения первых. Отдохнуть и пообщаться собралось больше двух тысяч детей со всей области», — написал Текслер в своем telegram-канале. Парк Тищенко был полностью реконструирован. Там появились новые дорожки, скамейки, малые формы, открыт скейт-парк и площадка для ворк-аута. Текслер пообщался с собравшимися в этот день в парке ребятам, которые сообщили, что в восторге от новой локации. «Счастливое детство это и новые возможности. Все вместе мы эти возможности создаем. И продолжим в будущем, ведь работы еще много», — добавил Текслер. Детство Текслера прошло в Металлургическом районе Челябинска. Здесь он учился в школе №92 с 1980 по 1983 годы. После перевелся в школу №71, которая также находится в Металлургическом районе. Семья переехала в Норильск, когда Алексею Текслеру было 16 лет. Текслер вместе со своей супругой и сыном ранее открыл фестиваль мороженого «Единорожок» в Челябинске. Праздничное мероприятие, где детям бесплатно раздают мороженое, проходит 1 июня в саду имени Пушкина. Организаторами праздника стали Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 и администрация Челябинска. На праздник работает 45 разнообразных локаций.