В Луганске военные и чиновники спустя 10 лет почтили память жертв удара ВСУ. Фоторепортаж

Глава Ставрополья напомнил о трагедии в Луганске в 2014 году
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Здание ОДА. Луганск. Украина , война, разрушенное здание, солдат
Украинский штурмовик 2 июня 2014 года нанес удар по Луганской областной администрации Фото:

В Луганске состоялся траурный митинг-реквием по жертвам авиаудара ВСУ по зданию Луганской областной администрации. Этот инцидент произошел 2 июня 2014 года, когда штурмовик Су-25 ВВС Украины нанес удар по административному зданию и прилегающему скверу в центре Луганска. В результате атаки погибли восемь человек, еще около 30 получили ранения.

«Это и сегодня незаживающая рана в памяти. Мы разделяем боль и скорбь вместе с нашими братьями на Донбассе. Бойцы Луганщины, Ставрополья, всех регионов России вместе сражаются в зоне СВО», — такими словами память жертв почтил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем telegram-канале. На митинге, организованном на месте авиаудара, присутствовали руководство Луганской Народной Республики, делегация из Донецкой Народной Республики, родственники погибших, очевидцы трагедии и жители города. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал этот акт «бесчеловечной кровавой агрессией» против мирного населения Донбасса, подчеркнув, что виновные должны понести наказание.

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В Луганске состоялся траурный митинг-реквием по жертвам авиаудара ВСУ по зданию Луганской областной администрации. Этот инцидент произошел 2 июня 2014 года, когда штурмовик Су-25 ВВС Украины нанес удар по административному зданию и прилегающему скверу в центре Луганска. В результате атаки погибли восемь человек, еще около 30 получили ранения. «Это и сегодня незаживающая рана в памяти. Мы разделяем боль и скорбь вместе с нашими братьями на Донбассе. Бойцы Луганщины, Ставрополья, всех регионов России вместе сражаются в зоне СВО», — такими словами память жертв почтил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем telegram-канале. На митинге, организованном на месте авиаудара, присутствовали руководство Луганской Народной Республики, делегация из Донецкой Народной Республики, родственники погибших, очевидцы трагедии и жители города. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал этот акт «бесчеловечной кровавой агрессией» против мирного населения Донбасса, подчеркнув, что виновные должны понести наказание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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