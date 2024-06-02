В Луганске военные и чиновники спустя 10 лет почтили память жертв удара ВСУ. Фоторепортаж

Глава Ставрополья напомнил о трагедии в Луганске в 2014 году

02 июня 2024 в 19:56 Размер текста - 17 +

Украинский штурмовик 2 июня 2014 года нанес удар по Луганской областной администрации Фото: Карина Ванеш © URA.RU В Луганске состоялся траурный митинг-реквием по жертвам авиаудара ВСУ по зданию Луганской областной администрации. Этот инцидент произошел 2 июня 2014 года, когда штурмовик Су-25 ВВС Украины нанес удар по административному зданию и прилегающему скверу в центре Луганска. В результате атаки погибли восемь человек, еще около 30 получили ранения. «Это и сегодня незаживающая рана в памяти. Мы разделяем боль и скорбь вместе с нашими братьями на Донбассе. Бойцы Луганщины, Ставрополья, всех регионов России вместе сражаются в зоне СВО», — такими словами память жертв почтил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем telegram-канале. На митинге, организованном на месте авиаудара, присутствовали руководство Луганской Народной Республики, делегация из Донецкой Народной Республики, родственники погибших, очевидцы трагедии и жители города. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал этот акт «бесчеловечной кровавой агрессией» против мирного населения Донбасса, подчеркнув, что виновные должны понести наказание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Луганске состоялся траурный митинг-реквием по жертвам авиаудара ВСУ по зданию Луганской областной администрации. Этот инцидент произошел 2 июня 2014 года, когда штурмовик Су-25 ВВС Украины нанес удар по административному зданию и прилегающему скверу в центре Луганска. В результате атаки погибли восемь человек, еще около 30 получили ранения. «Это и сегодня незаживающая рана в памяти. Мы разделяем боль и скорбь вместе с нашими братьями на Донбассе. Бойцы Луганщины, Ставрополья, всех регионов России вместе сражаются в зоне СВО», — такими словами память жертв почтил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем telegram-канале. На митинге, организованном на месте авиаудара, присутствовали руководство Луганской Народной Республики, делегация из Донецкой Народной Республики, родственники погибших, очевидцы трагедии и жители города. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал этот акт «бесчеловечной кровавой агрессией» против мирного населения Донбасса, подчеркнув, что виновные должны понести наказание.