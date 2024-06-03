Крупные отели Челябинской области получат стимулы для развития, а мелкие — нет

Крупные отели Челябинской области с отменой НДС на ряд своих услуг получат новые стимулы для развития. Но большинство мелких отелей изменения законодательства РФ с 1 сентября не затронут. Участники рынка рассказали URA.RU, что вопрос касается незначительно количества объектов, которые имеют большой номерной фонд.
«Постановление правительства РФ коснется 3% отелей. Доходы с услуг, по которым ставку НДС приравняли к нулю, минимальные, если их сравнивать с выручкой от номерного фонда», — заявил URA.RU глава регионального представительства Федерации рестораторов и отельеров Юрий Звонков.
Эксперт добавил, что ставку НДС уберут для 3% отелей, а курортный сбор в ряде регионов введут для всех. Участник рынка заключил, что нововведения отельеры и потребители услуг могут не заметить. В пресс-службе гостиничной группы, имеющей в портфеле отели «Малахит» на 400 номеров и «Арбат» на 70 номеров, заметили, что выиграют крупные отели.
«Изменения актуальны для тех, кто работает на обычной системе налогообложения. В основном это крупные гостиницы. НДС на проживание обнулили в середине 2020 года. Это заметно сказалось на наших возможностях обновлять номерной фонд. Только что завершили ремонты на нескольких этажах, где появились номера „Стандартный комфорт плюс“. Раньше бы затраченная на работы часть средств пошла для уплаты налога», — отметили в пресс-службе холдинга.
Эксперты уточнили, что в структуре делового отеля доля услуг, связанных с работой конференц-залов, велика. Также отмена налогообложения по ставке НДС упростит структуру чека, в котором в настоящее время приходится указывать проживание с нулевым НДС и услугу пользования конференц-залом — с 20-процентным налогом. Распоряжение правительства также освободит от налога услуги гостиниц по предоставлению интернет-связи, спа-процедуры, использование тренажерных залов.
То, что налоговые преференции влияют на развитие объекта, URA.RU подтвердили в руководстве апарт-отеля «Еловое». Собеседники информагентства пояснили, что гостиница работает по упрощенной системе налогообложения, в рамках которой уплата НДС не требуется. Это позволило открыть новые корпуса. В результате турпоток в 2024 году в сравнении с 2023 годом увеличился на 20%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!