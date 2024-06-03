Свердловчанин на иномарке сбил 4-летнего мальчика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария произошла в поселке Арти
Авария произошла в поселке Арти Фото:

В поселке Арти (Свердловская область) водитель автомобиля Honda CR-V сбил 4-летнего мальчика, перебегающего дорогу в неположенном месте. Пострадавшего доставили в ДГКБ № 9, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Водитель Honda CR-V, при движении со стороны улицы Шутова в сторону Артинской ЦРБ, допустил наезд на 4-летнего пешехода, перебегающего проезжую часть дороги в неположенном месте справа налево по ходу движения транспортных средств. Ребенок с травмами головы в тяжелом состоянии госпитализирован в ГАУЗ СО „Артинская центральная районная больница“, после чего переведен в ДГКБ № 9», — пояснили в ведомстве.

Как оказалось, родители ребенка зашли домой, а мальчик остался гулять на улице вместе с другими детьми. Об аварии взрослые узнали от зашедшего к ним соседа. «Материалы по данному факту направлены в ПДН и ТКДН и ЗП для решения вопроса о привлечении их ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По факту ДТП полицией проводится проверка», — отметили в ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка
По факту ДТП проводится проверка
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Арти (Свердловская область) водитель автомобиля Honda CR-V сбил 4-летнего мальчика, перебегающего дорогу в неположенном месте. Пострадавшего доставили в ДГКБ № 9, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель Honda CR-V, при движении со стороны улицы Шутова в сторону Артинской ЦРБ, допустил наезд на 4-летнего пешехода, перебегающего проезжую часть дороги в неположенном месте справа налево по ходу движения транспортных средств. Ребенок с травмами головы в тяжелом состоянии госпитализирован в ГАУЗ СО „Артинская центральная районная больница“, после чего переведен в ДГКБ № 9», — пояснили в ведомстве. Как оказалось, родители ребенка зашли домой, а мальчик остался гулять на улице вместе с другими детьми. Об аварии взрослые узнали от зашедшего к ним соседа. «Материалы по данному факту направлены в ПДН и ТКДН и ЗП для решения вопроса о привлечении их ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По факту ДТП полицией проводится проверка», — отметили в ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...