В поселке Арти (Свердловская область) водитель автомобиля Honda CR-V сбил 4-летнего мальчика, перебегающего дорогу в неположенном месте. Пострадавшего доставили в ДГКБ № 9, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Водитель Honda CR-V, при движении со стороны улицы Шутова в сторону Артинской ЦРБ, допустил наезд на 4-летнего пешехода, перебегающего проезжую часть дороги в неположенном месте справа налево по ходу движения транспортных средств. Ребенок с травмами головы в тяжелом состоянии госпитализирован в ГАУЗ СО „Артинская центральная районная больница“, после чего переведен в ДГКБ № 9», — пояснили в ведомстве.
Как оказалось, родители ребенка зашли домой, а мальчик остался гулять на улице вместе с другими детьми. Об аварии взрослые узнали от зашедшего к ним соседа. «Материалы по данному факту направлены в ПДН и ТКДН и ЗП для решения вопроса о привлечении их ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По факту ДТП полицией проводится проверка», — отметили в ГАИ.
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