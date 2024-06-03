Тюменского подрядчика суд обязал восстановить школу в ЯНАО

Строительная компания «Союз», зарегистрированная в Тюмени уклонялась от устранения недостатков, допущенных при ремонте школы-интерната в Тазовском районе ЯНАО. Устранить их компанию обязал окружной Арбитражный суд.
«Арбитражный суд ЯНАО решил, что ООО „Строительная компания ‚Союз‘“в срок до 31 июля выполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту. Устранить недостатки: закрепить установленные МАФы, игровые комплексы; заменить резиновое покрытие игровых площадок; устранить просадку тротуарной плитки; устроить уклоны, обеспечивающие нормальный и беспрепятственный отвод дождевых и талых вод; заполнить межплитные швы автомобильного проезда из сборных железобетонных плит», — сообщается в решении Арбитражного суда ЯНАО, имеющегося в распоряжении URA.RU.
Контракт на ремонт школы-интерната в Тазовском был заключен в 2021 году. Цена контракта составляла более 100 миллионов рублей. После ремонта были выявлены указанные недостатки. Подрядчик должен был их устранить летом 2023 года, но выполнил работы лишь частично. После этого, мэрия обратилась в Арбитражный суд, разбирательства по делу длились девять месяцев.
Ранее URA.RU рассказало, что в Красноселькупском районе будет отремонтирована школа «Радуга», которую не ремонтировали с постройки в 2007 году. Ремонт будет стоить 286 миллионов рублей.
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