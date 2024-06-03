03 июня 2024

Авиакомпания Utair возобновила прямые рейсы из Сургута в Анталию

© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет из Сургута каждую неделю по понедельникам
Вылет из Сургута каждую неделю по понедельникам Фото:

Авиакомпания Utair возобновила прямые международные авиарейсы из Сургута в Анталию. Информация об этом была опубликована в telegram-канале аэропорта Сургута.

«Из международного аэропорта Сургут авиакомпания Utair возобновила регулярные рейсы на главный турецкий курорт — в Анталию. Маршрут будет обслуживаться на самолетах Boeing 737-800 вместимостью до 189 человек. Сегодня на белоснежном лайнере к морю отправился 131 пассажир», — указано в посте.

Полеты запланированы до конца сентября и будут выполняться еженедельно — по понедельникам. Время в пути составит шесть часов.

Ранее URA.RU сообщало, что Utair запускает прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Сочи. Полеты будут выполняться по вторникам.

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Авиакомпания Utair возобновила прямые международные авиарейсы из Сургута в Анталию. Информация об этом была опубликована в telegram-канале аэропорта Сургута. «Из международного аэропорта Сургут авиакомпания Utair возобновила регулярные рейсы на главный турецкий курорт — в Анталию. Маршрут будет обслуживаться на самолетах Boeing 737-800 вместимостью до 189 человек. Сегодня на белоснежном лайнере к морю отправился 131 пассажир», — указано в посте. Полеты запланированы до конца сентября и будут выполняться еженедельно — по понедельникам. Время в пути составит шесть часов. Ранее URA.RU сообщало, что Utair запускает прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Сочи. Полеты будут выполняться по вторникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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