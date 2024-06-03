Авиакомпания Utair возобновила прямые рейсы из Сургута в Анталию

Авиакомпания Utair возобновила прямые международные авиарейсы из Сургута в Анталию. Информация об этом была опубликована в telegram-канале аэропорта Сургута.
«Из международного аэропорта Сургут авиакомпания Utair возобновила регулярные рейсы на главный турецкий курорт — в Анталию. Маршрут будет обслуживаться на самолетах Boeing 737-800 вместимостью до 189 человек. Сегодня на белоснежном лайнере к морю отправился 131 пассажир», — указано в посте.
Полеты запланированы до конца сентября и будут выполняться еженедельно — по понедельникам. Время в пути составит шесть часов.
Ранее URA.RU сообщало, что Utair запускает прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Сочи. Полеты будут выполняться по вторникам.
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