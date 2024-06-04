Власти в ХМАО требуют 70 млн рублей с компании, сорвавшей строительство культурного центра

Власти Березовского района ХМАО через суд требуют взыскать с компании «ЮграАртСтрой» порядка 70 миллионов рублей. Предприятие нарушило сроки строительства образовательно-культурного комплекса в деревне Хулимсунт, поэтому управление капстроительства муниципалитета расторгло контракт с подрядчиком.
«Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры рассмотрел исковое заявление муниципального казенного учреждения „Управление капитального строительства и ремонта Березовского района“ к ООО „ЮграАртСтрой“ о взыскании 67 023 318,38 руб. Суд принял исковое заявление и возбудил производство по делу», — указано в документах Арбитражного суда ХМАО на официальном сайте.
По данным портала госзакупок, стоимость контракта составляла 244 миллиона рублей. По договору компания «ЮграАртCтрой» должна была построить здание до сентября 2023 года, но не справилась с задачей. «Согласно актам выполненных работ, работы на объекте выполнены лишь частично. С декабря 2023 года работы на объекте не выполняются», — указано в решении о расторжении контракта на портале государственных закупок. Власти Березовского района перечислили подрядчику 107 миллионов рублей, а компания выполнила обязательства на 64 млн руб.
В числе заказов предприятия — строительство общежития Когалымского политехнического колледжа, который по контракту надо было завершить до декабря 2023 года, но объект до сих пор не сдан. По данным системы СБИС, в конце мая налоговая инспекция арестовала счета компании «ЮграАртСтрой». За 2024 год предприятие получило больше десяти исков от партнеров на несколько сотен миллионов рублей.
Агентство направило в компанию «ЮграАртСтрой» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова анонсировала строительство общежития политехнического колледжа в Когалыме и образовательно-культурного комплекса в Хулимсунте. Она сообщила, что объекты откроют в 2024 году.
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