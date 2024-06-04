В Сургуте появилась кока-кола, разлитая по адресу автосервиса

Жители заметили в магазинах города газированную воду "Кока-кола", которую разливают по адресу автосервиса. Житель, обнаруживший продукт, просит горожан быть осторожными.
«Добрый день, на днях купили колу, и только дома обратили внимание на то, что, оказывается, у нас в Сургуте есть завод по разливу подобных напитков. Так что, если кто будет по этому адресу, будьте аккуратней, завод по разливу газировки, как-никак», — разместил пост житель города в tg-группе «ЧП Сургут».
По данным сервиса 2ГИС, адрес розлива продукта совпадает с адресом автосервиса на улице Сосновой. По номерам, указанным на упаковке, никто не ответил. В их адрес направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
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