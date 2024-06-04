Недостроенную набережную у Сургутского государственного университета (СурГУ) начало подтапливать. Вода уже вышла за ограждения.
«Недоделанную набережную в районе СурГУ немного подтопило», — выяснил «СургутИнформ-ТВ». На фото видно, что Обь уже начала выходить за ограждения.
Сейчас уровень воды в Оби составляет 927 сантиметров (+3 см за сутки). До критического осталось 13 сантиметров. Однако, по опыту 2015 года, уровень воды поднимался выше 940 сантиметров и подтопления не было.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Мегиона (ХМАО) начали укрепление дамбы из-за повышения уровня воды в реке Обь. В мэрии уверены, что справятся с угрозой.
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