В ХМАО подтопило недостроенную набережную в районе СурГУ. Фото

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Обь выша за ограждения недостроенной набережной в районе СурГУ
Обь выша за ограждения недостроенной набережной в районе СурГУ Фото:
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Недостроенную набережную у Сургутского государственного университета (СурГУ) начало подтапливать. Вода уже вышла за ограждения.

«Недоделанную набережную в районе СурГУ немного подтопило», — выяснил «СургутИнформ-ТВ». На фото видно, что Обь уже начала выходить за ограждения.

Сейчас уровень воды в Оби составляет 927 сантиметров (+3 см за сутки). До критического осталось 13 сантиметров. Однако, по опыту 2015 года, уровень воды поднимался выше 940 сантиметров и подтопления не было.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Мегиона (ХМАО) начали укрепление дамбы из-за повышения уровня воды в реке Обь. В мэрии уверены, что справятся с угрозой.

Недостроенная набережная в районе СурГУ
Недостроенная набережная в районе СурГУ
Фото:

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Недостроенную набережную у Сургутского государственного университета (СурГУ) начало подтапливать. Вода уже вышла за ограждения. «Недоделанную набережную в районе СурГУ немного подтопило», — выяснил «СургутИнформ-ТВ». На фото видно, что Обь уже начала выходить за ограждения. Сейчас уровень воды в Оби составляет 927 сантиметров (+3 см за сутки). До критического осталось 13 сантиметров. Однако, по опыту 2015 года, уровень воды поднимался выше 940 сантиметров и подтопления не было. Ранее URA.RU сообщало, что власти Мегиона (ХМАО) начали укрепление дамбы из-за повышения уровня воды в реке Обь. В мэрии уверены, что справятся с угрозой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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