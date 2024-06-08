Обеднение Европы и разбалансировка мирового рынка: главные заявления главы «Роснефти» на ПМЭФ»

Глава «Роснефти» Сечин выступил с докладом на энергетической панели ПМЭФ

08 июня 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

Сечин представил ключевой доклад на ПМЭФ (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 8 июня представил доклад на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума — 2024 (ПМЭФ) на тему «Энергопереход и фантомные баррели: Оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!». Основные заявление главы «Роснефти» на ПМЭФ — в материале на URA.RU. ЕС в 2021—2023 годах потратил более 630 млрд долларов на замещение газа РФ Евросоюз (ЕС) в 2021—2023 года потратил более 630 миллиардов долларов на импорт газа не из России. Это соизмеримо с совокупными расходами Европы на газ за восемь предыдущих лет, заявил Сечин. Сумма приближается к размеру европейских инвестиций в «зеленую» энергетику за этот же срок, сопоставима с размером валового внутреннего продукта (ВВП) Швеции и Польши и в четыре раза больше суммарного ВВП стран Прибалтики. Расходы на газ уменьшают маржу энергоемких отраслей — производства стали, удобрений, химикатов и стекла. Производственная активность европейских предприятий снижается, рассказал Сечин. В Германии 32% предприятий намерены переносить свои производства за рубеж. Европейцы стали беднее после отказа от российского газа Из-за отказа от российского газа в Европе цены для домохозяйств на него выросли почти в два раза с 2021 по 2023 годы, и это несмотря на государственные субсидии. Население вынуждено сокращать потребление газа и Европа оказалась перед лицом новой реальности — европейцы стали беднее, рассказал на ПМЭФ Сечин. В результате ценового шока спрос на газ в жилом и коммерческом секторах Европы снизился за два года на 20% и продолжает падение. По словам Сечина, Европа достигает целей по сокращению выбросов за счет прямого снижения энергопотребления. Продолжение такой политики разрушит промышленность Европы. «Как известно, самое низкое потребление энергии — на кладбище», — добавил глава «Роснефти». Ценовой шок снизил спрос на газ в жилом и коммерческом секторах Европы на 20% за два года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Снижение мировой цены нефти даст возможность снятия «потолка» цен для РФ Снижение мировых цен на нефть может означать возможность снятия всех ограничений по потолку цен. Доходная часть федерального бюджета утверждена исходя из 60 долларов за баррель, отметил Сечин. Оперативная реакция со стороны ОПЕК+ на появление новых факторов станет принципиальной для стабилизации мировых рынков. Эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти выступило в силу 5 декабря 2022 года. Страны группы семи (G7), а также ЕС и Австралия ввели потолок на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель, которую поставляют по морю. Подобные ограничения ввели на поставки нефтепродуктов из России с 5 февраля 2023 года на уровне 100 и 45 долларов за баррель. Электромобили не станут панацеей от всех экологических проблем Электромобили, вопреки прогнозам, не являются панацеей от проблем в экологии. Спрос на них замедляется во всем мире, хотя отрасль имеет беспрецедентные усилия условия поддержки со стороны государств, сказал глава «Роснефти» на ПМЭФ. Проблема не только в высокой цене электромобилей. В числе недостатков — небольшой запас хода, низкая развитость зарядной инфраструктуры, а также утилизация аккумуляторов, вопрос безопасности на дороге. Другой важный момент — нехватка важных металлов и негативное влияние на окружающую среду их добычи. Рост производства меди ожидается к 2030 году в 1,5 раза, никеля и кобальта в два раза, лития в четыре раза. Такой прогноз дает Международное энергетическое агентство (МЭА). Добыча увеличит нагрузку на землю и воду в развивающихся странах, говорит Сечин. США и Канада столкнутся с нехваткой электроэнергии Большая часть территории США и Канады могут столкнуться с дефицитом электроэнергии. Причина кроется в невозможность зеленой энергетики справиться с ростом спроса, говорит Сечин. Агрессивная пиар-компания вытеснила с энергорынка Северной Америки надежную электрогенерацию. Ее место в большой объеме заняла возобновляемая энергетика. Но солнечные батареи и ветряные электростанции не в состоянии удовлетворить растущий спрос на электроэнергию, добавил Сечин. Место надежной электрогенерации заняла возобновляемая энергетика Фото: Размик Закарян © URA.RU Санкции и энергопереход привели к разбалансировке мирового рынка Как заявил глава «Роснефти» на ПМЭФ, санкции против России, Венесуэлы, Ирана, а также нехватка энергии из-за энергоперехода привели к разбалансировке мирового рынка. Незаконные санкции США, введенные с 2016 года против Венесуэлы, Ирана и России, помогли США захватить большую часть рынка и затронули добычу почти 18 миллионов баррелей нефти в сутки. Энергоресурсы в результате стали ведущей статьей экспорта США. Помимо этого, США пользуются и другими доступными им инструментами. В частности, Иран потерял возможность управлять своими финансами после вторжения в 2003 году США, напомнил Сечин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 8 июня представил доклад на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума — 2024 (ПМЭФ) на тему «Энергопереход и фантомные баррели: Оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!». Основные заявление главы «Роснефти» на ПМЭФ — в материале на URA.RU. Евросоюз (ЕС) в 2021—2023 года потратил более 630 миллиардов долларов на импорт газа не из России. Это соизмеримо с совокупными расходами Европы на газ за восемь предыдущих лет, заявил Сечин. Сумма приближается к размеру европейских инвестиций в «зеленую» энергетику за этот же срок, сопоставима с размером валового внутреннего продукта (ВВП) Швеции и Польши и в четыре раза больше суммарного ВВП стран Прибалтики. Расходы на газ уменьшают маржу энергоемких отраслей — производства стали, удобрений, химикатов и стекла. Производственная активность европейских предприятий снижается, рассказал Сечин. В Германии 32% предприятий намерены переносить свои производства за рубеж. Из-за отказа от российского газа в Европе цены для домохозяйств на него выросли почти в два раза с 2021 по 2023 годы, и это несмотря на государственные субсидии. Население вынуждено сокращать потребление газа и Европа оказалась перед лицом новой реальности — европейцы стали беднее, рассказал на ПМЭФ Сечин. В результате ценового шока спрос на газ в жилом и коммерческом секторах Европы снизился за два года на 20% и продолжает падение. По словам Сечина, Европа достигает целей по сокращению выбросов за счет прямого снижения энергопотребления. Продолжение такой политики разрушит промышленность Европы. «Как известно, самое низкое потребление энергии — на кладбище», — добавил глава «Роснефти». Снижение мировых цен на нефть может означать возможность снятия всех ограничений по потолку цен. Доходная часть федерального бюджета утверждена исходя из 60 долларов за баррель, отметил Сечин. Оперативная реакция со стороны ОПЕК+ на появление новых факторов станет принципиальной для стабилизации мировых рынков. Эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти выступило в силу 5 декабря 2022 года. Страны группы семи (G7), а также ЕС и Австралия ввели потолок на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель, которую поставляют по морю. Подобные ограничения ввели на поставки нефтепродуктов из России с 5 февраля 2023 года на уровне 100 и 45 долларов за баррель. Электромобили, вопреки прогнозам, не являются панацеей от проблем в экологии. Спрос на них замедляется во всем мире, хотя отрасль имеет беспрецедентные усилия условия поддержки со стороны государств, сказал глава «Роснефти» на ПМЭФ. Проблема не только в высокой цене электромобилей. В числе недостатков — небольшой запас хода, низкая развитость зарядной инфраструктуры, а также утилизация аккумуляторов, вопрос безопасности на дороге. Другой важный момент — нехватка важных металлов и негативное влияние на окружающую среду их добычи. Рост производства меди ожидается к 2030 году в 1,5 раза, никеля и кобальта в два раза, лития в четыре раза. Такой прогноз дает Международное энергетическое агентство (МЭА). Добыча увеличит нагрузку на землю и воду в развивающихся странах, говорит Сечин. Большая часть территории США и Канады могут столкнуться с дефицитом электроэнергии. Причина кроется в невозможность зеленой энергетики справиться с ростом спроса, говорит Сечин. Агрессивная пиар-компания вытеснила с энергорынка Северной Америки надежную электрогенерацию. Ее место в большой объеме заняла возобновляемая энергетика. Но солнечные батареи и ветряные электростанции не в состоянии удовлетворить растущий спрос на электроэнергию, добавил Сечин. Как заявил глава «Роснефти» на ПМЭФ, санкции против России, Венесуэлы, Ирана, а также нехватка энергии из-за энергоперехода привели к разбалансировке мирового рынка. Незаконные санкции США, введенные с 2016 года против Венесуэлы, Ирана и России, помогли США захватить большую часть рынка и затронули добычу почти 18 миллионов баррелей нефти в сутки. Энергоресурсы в результате стали ведущей статьей экспорта США. Помимо этого, США пользуются и другими доступными им инструментами. В частности, Иран потерял возможность управлять своими финансами после вторжения в 2003 году США, напомнил Сечин.