Продолжение политики Евросоюза (ЕС) по сокращению потребления газа и энергии может разрушить европейскую промышленность. Такое заявление на площадке Петербургского международного экономического форума. (ПМЭФ) сделал глава «Роснефти» Игорь Сечин, отметив, что самое низкое энергопотребление — только на кладбище.
«Продолжение такой политики может, в конце концов, разрушить европейскую промышленность. Как известно, самое низкое потребление энергии — на кладбище», — передает слова Сечина ТАСС. Он добавил, что из-за почти двукратного роста цен на газ в период с 2021 по 2023 год европейские домохозяйства значительно сократили газопотребление.
Это привело к тому, что европейцы стали заметно беднее, подчеркнул Сечин. Отказ от нефти будет означать отказ от современного образа жизни, а для многих стран рост потребления нефти, наоборот, означает расширение доступа к благам цивилизации, заключил глава «Роснефти».
Депутат бундестага Германии Штеффан Котре заявлял, что призывы Евросоюза к сокращению потребления газа являются «показухой». По его словам, это нецелесообразно, так как Германия почти полностью зависит от российского газа.
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