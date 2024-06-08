Глава «Роснефти» заочно похоронил идею ЕС отказаться от российского газа

08 июня 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Политика Евросоюза разрушит европейскую промышленность, заявил Игорь Сечин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году Продолжение политики Евросоюза (ЕС) по сокращению потребления газа и энергии может разрушить европейскую промышленность. Такое заявление на площадке Петербургского международного экономического форума. (ПМЭФ) сделал глава «Роснефти» Игорь Сечин, отметив, что самое низкое энергопотребление — только на кладбище. «Продолжение такой политики может, в конце концов, разрушить европейскую промышленность. Как известно, самое низкое потребление энергии — на кладбище», — передает слова Сечина ТАСС. Он добавил, что из-за почти двукратного роста цен на газ в период с 2021 по 2023 год европейские домохозяйства значительно сократили газопотребление. Это привело к тому, что европейцы стали заметно беднее, подчеркнул Сечин. Отказ от нефти будет означать отказ от современного образа жизни, а для многих стран рост потребления нефти, наоборот, означает расширение доступа к благам цивилизации, заключил глава «Роснефти». Депутат бундестага Германии Штеффан Котре заявлял, что призывы Евросоюза к сокращению потребления газа являются «показухой». По его словам, это нецелесообразно, так как Германия почти полностью зависит от российского газа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продолжение политики Евросоюза (ЕС) по сокращению потребления газа и энергии может разрушить европейскую промышленность. Такое заявление на площадке Петербургского международного экономического форума. (ПМЭФ) сделал глава «Роснефти» Игорь Сечин, отметив, что самое низкое энергопотребление — только на кладбище. «Продолжение такой политики может, в конце концов, разрушить европейскую промышленность. Как известно, самое низкое потребление энергии — на кладбище», — передает слова Сечина ТАСС. Он добавил, что из-за почти двукратного роста цен на газ в период с 2021 по 2023 год европейские домохозяйства значительно сократили газопотребление. Это привело к тому, что европейцы стали заметно беднее, подчеркнул Сечин. Отказ от нефти будет означать отказ от современного образа жизни, а для многих стран рост потребления нефти, наоборот, означает расширение доступа к благам цивилизации, заключил глава «Роснефти». Депутат бундестага Германии Штеффан Котре заявлял, что призывы Евросоюза к сокращению потребления газа являются «показухой». По его словам, это нецелесообразно, так как Германия почти полностью зависит от российского газа.