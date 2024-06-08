После ПМЭФ в России появятся продукты и алкоголь из Республики Сербской

Вино из Республики Сербской может появиться в российских магазинах, сказал Милорад Додик
новость из сюжетаПетербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году
В России по итогам Петербургского международного экономического форума могут появиться вино и продукты из Республики Сербской. Об этом заявил глава европейского государства Милорад Додик.
«По итогам ПМЭФ на полках российских магазинов могут появиться продукты и вино из Республики Сербской», — сказал Милорад Додик. Его слова приводит агентство ТАСС.
ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. На форуме собрались делегации более 120 стран мира.
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