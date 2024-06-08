08 июня 2024

После ПМЭФ в России появятся продукты и алкоголь из Республики Сербской

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Ужин в ресторане Si. Екатеринбург, алкоголь, вино, бокал вина
Вино из Республики Сербской может появиться в российских магазинах, сказал Милорад Додик Фото:
новость из сюжета
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

В России по итогам Петербургского международного экономического форума могут появиться вино и продукты из Республики Сербской. Об этом заявил глава европейского государства Милорад Додик.

«По итогам ПМЭФ на полках российских магазинов могут появиться продукты и вино из Республики Сербской», — сказал Милорад Додик. Его слова приводит агентство ТАСС.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. На форуме собрались делегации более 120 стран мира.

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В России по итогам Петербургского международного экономического форума могут появиться вино и продукты из Республики Сербской. Об этом заявил глава европейского государства Милорад Додик. «По итогам ПМЭФ на полках российских магазинов могут появиться продукты и вино из Республики Сербской», — сказал Милорад Додик. Его слова приводит агентство ТАСС. ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. На форуме собрались делегации более 120 стран мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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