После ПМЭФ в России появятся продукты и алкоголь из Республики Сербской

08 июня 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Вино из Республики Сербской может появиться в российских магазинах, сказал Милорад Додик Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году В России по итогам Петербургского международного экономического форума могут появиться вино и продукты из Республики Сербской. Об этом заявил глава европейского государства Милорад Додик. «По итогам ПМЭФ на полках российских магазинов могут появиться продукты и вино из Республики Сербской», — сказал Милорад Додик. Его слова приводит агентство ТАСС. ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. На форуме собрались делегации более 120 стран мира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России по итогам Петербургского международного экономического форума могут появиться вино и продукты из Республики Сербской. Об этом заявил глава европейского государства Милорад Додик. «По итогам ПМЭФ на полках российских магазинов могут появиться продукты и вино из Республики Сербской», — сказал Милорад Додик. Его слова приводит агентство ТАСС. ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. На форуме собрались делегации более 120 стран мира.