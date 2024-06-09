Сальдо отказался называть бойцов ВСУ преступниками

Губернатор Сальдо: преступниками являются власти в Киеве, а не солдаты ВСУ

09 июня 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Преступниками являются власти Киева, которые отдают приказы, заявил губернатор Сальдо Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил мнение, что преступниками являются не солдаты Вооруженных сил Украины, воюющие на фронте, а власти Киева, которые отдают приказы. Об этом он заявил в интервью. «Это преступление не в ВСУ, это преступление назначенного киевского режима, киевской клики, которая на Банковой числится, но находится не на Банковой, а где-то прячется по бункерам. И разъезжает по заграницам, выпрашивая дополнительные ресурсы на убийство. <…> Это управители, находящиеся совершенно в другом месте. Ну и естественно те, кто приказы преступные издает для нападения на наших мирных граждан. Вот это самые настоящие преступники», — сказал Сальдо в интервью РИА Новости на ПМЭФ. По словам Сальдо, солдатов ВСУ, которые воюют, назвать преступниками нельзя. Он это обосновал тем, что украинских бойцов загоняют на поле боя. Ранее ВСУ нанесли удар по магазину в Херсонской области. Как сообщил Сальдо, в результате обстрела жертвами стали 21 человек. Главы приграничных регионов выразили соболезнования родным и близким погибших. По словам МИД РФ, Москва считает удары украинских солдат заранее спланированными и тщательно подготовленными «акциями устрашения». Подробности ударов по Херсонской области — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил мнение, что преступниками являются не солдаты Вооруженных сил Украины, воюющие на фронте, а власти Киева, которые отдают приказы. Об этом он заявил в интервью. «Это преступление не в ВСУ, это преступление назначенного киевского режима, киевской клики, которая на Банковой числится, но находится не на Банковой, а где-то прячется по бункерам. И разъезжает по заграницам, выпрашивая дополнительные ресурсы на убийство. <…> Это управители, находящиеся совершенно в другом месте. Ну и естественно те, кто приказы преступные издает для нападения на наших мирных граждан. Вот это самые настоящие преступники», — сказал Сальдо в интервью РИА Новости на ПМЭФ. По словам Сальдо, солдатов ВСУ, которые воюют, назвать преступниками нельзя. Он это обосновал тем, что украинских бойцов загоняют на поле боя. Ранее ВСУ нанесли удар по магазину в Херсонской области. Как сообщил Сальдо, в результате обстрела жертвами стали 21 человек. Главы приграничных регионов выразили соболезнования родным и близким погибших. По словам МИД РФ, Москва считает удары украинских солдат заранее спланированными и тщательно подготовленными «акциями устрашения». Подробности ударов по Херсонской области — в материале URA.RU.