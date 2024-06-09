Глава Гагаузии попросила Путина о встрече

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Глава Гагаузии Гуцул хочет повторно встретиться в с президентом Путиным
Глава Гагаузии Гуцул хочет повторно встретиться в с президентом Путиным Фото:

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул запросила встречу у президента России Владимира Путина. Об этом она сообщила лично.

«Мы, конечно, еще в процессе обсуждения, мы отправили официальный запрос от исполнительного комитета Гагаузской автономии, конечно, я хотела бы еще раз встретиться и закрепить нашу первую встречу», — сообщила Гуцул РИА Новости. Соответствующий запрос на встречу с российским лидером исполнительный комитет Гагаузской автономии уже направил.

Ранее Гуцул встречалась с Путиным в марте 2024 года. Лидеры двух стран обсуждали политическую ситуацию в Молдавии.

После их встречи давление на политика увеличилось. Сообщалось, что прокуратура Молдавии готовит материалы для возбуждения уголовного дела против Гуцул.

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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул запросила встречу у президента России Владимира Путина. Об этом она сообщила лично. «Мы, конечно, еще в процессе обсуждения, мы отправили официальный запрос от исполнительного комитета Гагаузской автономии, конечно, я хотела бы еще раз встретиться и закрепить нашу первую встречу», — сообщила Гуцул РИА Новости. Соответствующий запрос на встречу с российским лидером исполнительный комитет Гагаузской автономии уже направил. Ранее Гуцул встречалась с Путиным в марте 2024 года. Лидеры двух стран обсуждали политическую ситуацию в Молдавии. После их встречи давление на политика увеличилось. Сообщалось, что прокуратура Молдавии готовит материалы для возбуждения уголовного дела против Гуцул.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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