Свердловские власти выделили 66 млн рублей на новые пешеходные переходы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил обустроить 19 новых пешеходных переходов на региональных трассах до конца 2024 года. На их установку выделят 66,5 миллиона рублей, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
«Дополнительно 19 пешеходных переходов, расположенных на региональных трассах, проходящих через муниципалитеты Свердловской области, будут обустроены в 2024 году... Из дорожного фонда области направлено 66,5 миллиона рублей на оборудование современных „зебр“», — говорится в сообщении. Новые пешеходные переходы появятся в Шали, Ивделе, Горном Щите, Полдневой, Пионерском, Арамили, Большом Истоке и других населенных пунктах.
Помимо бело-желтой «зебры», переходы оборудуют мигающими желтыми светофорами, дорожными знаками с подсветкой и светодиодами, а также установят искусственные неровности (»лежачих полицейских»). Также появятся ограждения, которые не позволят пешеходам выходить на проезжую часть в неположенном месте.
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