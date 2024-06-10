Назван район Екатеринбурга с самым дорогим вторичным жильем

Самое дорогое вторичное жилье заметили в Верх-Исетском районе Екатеринбурга

Самая низкая стоимость одного квадратного метра в Октябрьском районе — 111091 рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Самое дороге вторичное жилье в Екатеринбурге находится в Верх-Исетском районе города. Квадратный метр стоит 149 тысяч рублей. Данные опубликованы в ежемесячном обзоре вторичного рынка на сайте агентства «Этажи».

«Верх-Исетский район в мае 2024 года стал лидером по величине средней цены за кв. м. на вторичном рынке — 149787 рублей. На втором месте по величине средней цены — Ленинский район (134834 руб./кв. м.)», — сказано в обзоре.

Третье место занял Чкаловский район — 127324 рубля кв. м. В Кировском районе один квадратный метр вторичного жилья стоит 125708 рублей. Дешевле на 4,5 тысячи рублей «вторичку» можно купить в Академическом районе — за 121168 рублей. В Железнодорожном районе цена на уровне 119388 руб./кв. м, в Орджоникидзевском — 115275 руб./кв. м. Дешевле всего обойдется покупка вторичного жилья в Октябрьском районе — один квадратный метр стоит там 111091 рубль.

Из данных, которые ранее приводило агентство «Этажи», следует, что квадратный метр жилья в Екатеринбурге за год подорожал на 13,8%. Год назад, в мае 2023 года, средняя цена была на уровне 112,1 тысячи рублей, а теперь — 126,8 тыс. руб./ кв. м.