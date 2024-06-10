В ХМАО полиция поймала мужчину без штанов, который приставал к детям

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские задержали полуголого мужчину в Нижневартовске
Полицейские задержали полуголого мужчину в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске полицейские задержали полуголого мужчину, сообщили URA.RU в окружном УМВД. Очевидцы пожаловались, что он приставал к детям возле школы.

«Поступило сообщение в УМВД России по Нижневартовску. Мужчину задержали и доставили в отдел для разбирательства», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства.

Очевидцы сообщили в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия», что мужчина был без штанов, якобы он приставал к подросткам на территории школы, избивая их.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нефтеюганска заметили мужчину, который мастурбировал в общественных местах. Они сообщили, что видели его около школы и детской поликлиники.

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В Нижневартовске полицейские задержали полуголого мужчину, сообщили URA.RU в окружном УМВД. Очевидцы пожаловались, что он приставал к детям возле школы. «Поступило сообщение в УМВД России по Нижневартовску. Мужчину задержали и доставили в отдел для разбирательства», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Очевидцы сообщили в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия», что мужчина был без штанов, якобы он приставал к подросткам на территории школы, избивая их. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нефтеюганска заметили мужчину, который мастурбировал в общественных местах. Они сообщили, что видели его около школы и детской поликлиники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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