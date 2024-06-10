В ХМАО полиция поймала мужчину без штанов, который приставал к детям

В Нижневартовске полицейские задержали полуголого мужчину, сообщили URA.RU в окружном УМВД. Очевидцы пожаловались, что он приставал к детям возле школы.
«Поступило сообщение в УМВД России по Нижневартовску. Мужчину задержали и доставили в отдел для разбирательства», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства.
Очевидцы сообщили в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия», что мужчина был без штанов, якобы он приставал к подросткам на территории школы, избивая их.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нефтеюганска заметили мужчину, который мастурбировал в общественных местах. Они сообщили, что видели его около школы и детской поликлиники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!