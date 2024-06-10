В Сургуте мужчину, убившего мать гирей, отправили в психлечебницу

В Сургуте мужчину, убившего мать 16 килограммовой гирей, отправили на лечение в психоневрологическую больницу. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города.
«По состоянию здоровья, психические расстройства, он находится в больнице. Участвовать в деле, как подозреваемый не может», — сообщил источник.
Для уточнения информации журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте мужчина убил мать и ее кошку гирей. Ему грозило два уголовных разбирательства.
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