10 июня 2024

В Сургуте мужчину, убившего мать гирей, отправили в психлечебницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело из-за болезни подозреваемого приостановлено
Уголовное дело из-за болезни подозреваемого приостановлено Фото:

В Сургуте мужчину, убившего мать 16 килограммовой гирей, отправили на лечение в психоневрологическую больницу. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города.

«По состоянию здоровья, психические расстройства, он находится в больнице. Участвовать в деле, как подозреваемый не может», — сообщил источник.

Для уточнения информации журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте мужчина убил мать и ее кошку гирей. Ему грозило два уголовных разбирательства.

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В Сургуте мужчину, убившего мать 16 килограммовой гирей, отправили на лечение в психоневрологическую больницу. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «По состоянию здоровья, психические расстройства, он находится в больнице. Участвовать в деле, как подозреваемый не может», — сообщил источник. Для уточнения информации журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте мужчина убил мать и ее кошку гирей. Ему грозило два уголовных разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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