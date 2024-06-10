Челябинские семьи массово скупают коттеджи в пригороде и дачи

В Челябинске в июне 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года спрос на загородную недвижимость вырос на 30%. Горожане активно скупают коттеджи площадью от 100 до 150 квадратных метров в пригороде, потому что у них много преимуществ и стоят они вдвое дешевле квартир, сообщил URA.RU 7 июня сообщил руководитель департамента элитной недвижимость «DAN-недвижимость» Максим Молчанов.
«Сейчас челябинцы активно покупают дома в коттеджных поселках, которые строятся вокруг Челябинска. Подобная недвижимость площадью 100-150 квадратных метров на участке в шесть соток в среднем стоит на данный момент 10 млн рублей», — сообщил Молчанов.
Как отметил руководитель департамента элитной недвижимости «DAN-недвижимость», челябинцы на данный момент покупают именно дом в основном потому, что это вдвое выгоднее квартиры. Так, дом площадью 100-150 квадратных метров будет стоить в Челябинске 10 млн рублей, за квартиру такой же площади придется отдать вдвое больше — 20 млн рублей. В основном такие дома покупают челябинцы, которые продают двухкомнатную квартиру в старом жилфонде за 6 млн рублей и садовый участок, далее они просто отдают сумму и берут ипотеку, или же покупают дом за наличные.
При этом эксперт отметил, коттеджи сейчас очень популярны. Ведь там есть участок, мангальная зона, баня, гараж и другие преимущества. Минусами могут стать удаленность от города и низкая транспортная доступность. Цена на частные дома постоянно растет, как и спрос на них, который увеличивается с 2021 года.
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