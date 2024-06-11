Волонтеры из Златоуста закупили на СВО антидроновые системы. Видео

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Волонтеры Злаутоста отправили на СВО три детектора БПЛА
Волонтеры Злаутоста отправили на СВО три детектора БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры из Златоуста передали экипажу челябинского бойца с позывным «Тибет» антидроновые детекторы на СВО. Об этом сообщили организаторы регулярных сборов.

«С помощью группы волонтеров „Чебурашки“ смогли доставить один из трех детекторов БПЛА Булат -3. Оборудование заказали и оплатили в марте, так долго его ждали, дождались», — сообщает паблик «Наш Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».

По просьбе «Тибета» на фронт также передали необходимые запчасти. В посылку вошли корпуса поворотного кулака, опоры, ремкомплекты, амортизаторы и другие детали.

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Волонтеры из Златоуста передали экипажу челябинского бойца с позывным «Тибет» антидроновые детекторы на СВО. Об этом сообщили организаторы регулярных сборов. «С помощью группы волонтеров „Чебурашки“ смогли доставить один из трех детекторов БПЛА Булат -3. Оборудование заказали и оплатили в марте, так долго его ждали, дождались», — сообщает паблик «Наш Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». По просьбе «Тибета» на фронт также передали необходимые запчасти. В посылку вошли корпуса поворотного кулака, опоры, ремкомплекты, амортизаторы и другие детали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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