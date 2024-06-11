Волонтеры Злаутоста отправили на СВО три детектора БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Волонтеры из Златоуста передали экипажу челябинского бойца с позывным «Тибет» антидроновые детекторы на СВО. Об этом сообщили организаторы регулярных сборов.
«С помощью группы волонтеров „Чебурашки“ смогли доставить один из трех детекторов БПЛА Булат -3. Оборудование заказали и оплатили в марте, так долго его ждали, дождались», — сообщает паблик «Наш Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».
По просьбе «Тибета» на фронт также передали необходимые запчасти. В посылку вошли корпуса поворотного кулака, опоры, ремкомплекты, амортизаторы и другие детали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!