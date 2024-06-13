Бастрыкину доложат о екатеринбуржце, расстрелявшем юношу

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования инцидента, в котором екатеринбуржец расстрелял из пневматического пистолета 18-летнего парня, вступившегося за девушек. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель Следственного комитета России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела», — следует из сообщения. Также Бастрыкину получит доклад об установленных обстоятельствах.
Инцидент произошел в ночь на 12 июня. Мужчина приставал к девушкам, за которых позже заступился юноша. В ответ на это обидчик выстрелил защитнику в живот. Он попытался добить пострадавшего, но почти сразу решил скрыться. Следователи завели уголовное дело.
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