Бастрыкину доложат о екатеринбуржце, расстрелявшем юношу

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Бастрыкин проконтролирует расследование дела
Бастрыкин проконтролирует расследование дела Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования инцидента, в котором екатеринбуржец расстрелял из пневматического пистолета 18-летнего парня, вступившегося за девушек. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела», — следует из сообщения. Также Бастрыкину получит доклад об установленных обстоятельствах.

Инцидент произошел в ночь на 12 июня. Мужчина приставал к девушкам, за которых позже заступился юноша. В ответ на это обидчик выстрелил защитнику в живот. Он попытался добить пострадавшего, но почти сразу решил скрыться. Следователи завели уголовное дело.

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Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования инцидента, в котором екатеринбуржец расстрелял из пневматического пистолета 18-летнего парня, вступившегося за девушек. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела», — следует из сообщения. Также Бастрыкину получит доклад об установленных обстоятельствах. Инцидент произошел в ночь на 12 июня. Мужчина приставал к девушкам, за которых позже заступился юноша. В ответ на это обидчик выстрелил защитнику в живот. Он попытался добить пострадавшего, но почти сразу решил скрыться. Следователи завели уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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