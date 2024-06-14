Россияне стали менее терпимы к замене ушедших брендов

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Пресс-завтрак и бутик Имена в ТРЦ Veer Mall. Екатеринбург, бренд mom i am the rich
Готовых переплачивать за брендовые вещи в стране стало больше Фото:

Россияне стали готовы переплачивать за известные бренды, отдавая предпочтение качеству товаров. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками E&Y.

«60% опрошенных указали на ухудшение качества продукции, пришедшей на смену ушедшим с рынка брендам. Это на 16% больше, чем осенью 2023 года. В то же время, готовность к переплате за привычные товары выросла: если осенью 2021 года за качество готовы были платить 36%, то весной 2022 — уже 54%», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования.

Изменения в потребительских предпочтениях произошли на фоне ухода некоторых зарубежных брендов с российского рынка. При этом половина респондентов по-прежнему не готова переплачивать за дорожающие товары.

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Россияне стали готовы переплачивать за известные бренды, отдавая предпочтение качеству товаров. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками E&Y. «60% опрошенных указали на ухудшение качества продукции, пришедшей на смену ушедшим с рынка брендам. Это на 16% больше, чем осенью 2023 года. В то же время, готовность к переплате за привычные товары выросла: если осенью 2021 года за качество готовы были платить 36%, то весной 2022 — уже 54%», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования. Изменения в потребительских предпочтениях произошли на фоне ухода некоторых зарубежных брендов с российского рынка. При этом половина респондентов по-прежнему не готова переплачивать за дорожающие товары.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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