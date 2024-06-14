Россияне стали менее терпимы к замене ушедших брендов

14 июня 2024 в 07:03 Размер текста - 17 +

Готовых переплачивать за брендовые вещи в стране стало больше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россияне стали готовы переплачивать за известные бренды, отдавая предпочтение качеству товаров. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками E&Y. «60% опрошенных указали на ухудшение качества продукции, пришедшей на смену ушедшим с рынка брендам. Это на 16% больше, чем осенью 2023 года. В то же время, готовность к переплате за привычные товары выросла: если осенью 2021 года за качество готовы были платить 36%, то весной 2022 — уже 54%», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования. Изменения в потребительских предпочтениях произошли на фоне ухода некоторых зарубежных брендов с российского рынка. При этом половина респондентов по-прежнему не готова переплачивать за дорожающие товары. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне стали готовы переплачивать за известные бренды, отдавая предпочтение качеству товаров. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками E&Y. «60% опрошенных указали на ухудшение качества продукции, пришедшей на смену ушедшим с рынка брендам. Это на 16% больше, чем осенью 2023 года. В то же время, готовность к переплате за привычные товары выросла: если осенью 2021 года за качество готовы были платить 36%, то весной 2022 — уже 54%», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования. Изменения в потребительских предпочтениях произошли на фоне ухода некоторых зарубежных брендов с российского рынка. При этом половина респондентов по-прежнему не готова переплачивать за дорожающие товары.