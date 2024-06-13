В ХМАО спасатели нашли тело погибшего рыбака

В Нижневартовском районе спасатели нашли тело погибшего рыбака
Спасатели Центроспаса-Югории нашли тело рыбака, который погиб в районе реки Вах Нижневартовского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Прибывшие к месту проведения поисково-спасательных работ спасатели обследовали 27 км береговой линии реки Вах. Тело мужчины обнаружено и передано сотрудникам полиции», — сообщает Центроспас-Югория. Мужчина уехал с друзьями на моторной лодке и не вернулся.
Ранее МЧС в Нижневартовске в протоке реки нашли тело утонувшего рыбака. Спасателей вызвала супруга югорчанина после того, как он перестал выходить на связь.
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