13 июня 2024

В ХМАО спасатели нашли тело погибшего рыбака

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В Нижневартовском районе спасатели нашли тело погибшего рыбака
В Нижневартовском районе спасатели нашли тело погибшего рыбака Фото:

Спасатели Центроспаса-Югории нашли тело рыбака, который погиб в районе реки Вах Нижневартовского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прибывшие к месту проведения поисково-спасательных работ спасатели обследовали 27 км береговой линии реки Вах. Тело мужчины обнаружено и передано сотрудникам полиции», — сообщает Центроспас-Югория. Мужчина уехал с друзьями на моторной лодке и не вернулся.

Ранее МЧС в Нижневартовске в протоке реки нашли тело утонувшего рыбака. Спасателей вызвала супруга югорчанина после того, как он перестал выходить на связь.

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Спасатели Центроспаса-Югории нашли тело рыбака, который погиб в районе реки Вах Нижневартовского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Прибывшие к месту проведения поисково-спасательных работ спасатели обследовали 27 км береговой линии реки Вах. Тело мужчины обнаружено и передано сотрудникам полиции», — сообщает Центроспас-Югория. Мужчина уехал с друзьями на моторной лодке и не вернулся. Ранее МЧС в Нижневартовске в протоке реки нашли тело утонувшего рыбака. Спасателей вызвала супруга югорчанина после того, как он перестал выходить на связь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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