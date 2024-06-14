Экс-главу «Российской детской клинической больницы» обманули с помощью дипфейка Собянина

Заслуженный врач РФ и бывший глава «Российской детской клинической больницы» Николай Ваганов стал жертвой мошенников. С помощью технологии дипфейк они выманили у врача четыре миллиона рублей, выдав себя за мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«82-летнему Николаю Ваганову на днях позвонила якобы секретарь мэра Москвы и сказала, что с ним хочет поговорить глава города. Согласился. Набрали по видеосвязи, а там как настоящий Сергей Семенович», — сообщил telegram-канал. После этого последовали звонки от лжегенерала МВД и представителей ЦБ и ФСБ, которые под давлением убедили Ваганова в необходимости передачи денег.
Под психологическим давлением Ваганов снял сумму в четыре миллиона рублей и передал ее курьеру. Мошенники попытались получить еще деньги, но благодаря бдительности сотрудников банка, куда направился Ваганов за следующей суммой, обман был раскрыт. В настоящее время по факту происшествия подано заявление в полицию.
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