Медведев раскрыл имя западного политика, который приезжал в РФ для переговоров по Украине

Медведев: экс-премьер Израиля Беннет приезжал в РФ для переговоров по Украине

Дмитрий Медведев (на фото) заявил, что Киев назвал Беннета агентом Кремля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Тогдашний премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в 2022 году приезжал в Россию для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Упомянутый [президентом РФ] В.В.Путиным иностранный руководитель, посетивший в марте 2022-го Москву, — это не кто иной, как израильский премьер Нафтали Беннет, который ездил после Москвы в Киев и предлагал компромиссный мир с определением судьбы тогда еще спорных территорий», — написал Медведев на своей странице в соцсети «Вконтакте». Он добавил, что в Киеве Беннет получил жесткий отказ в переговорах, а также был назван украинской властью «агентом Кремля». «Отвергли предложение о возможном мире на лучших для них условиях», — резюмировал Медведев.

На встрече с руководством МИД РФ Путин впервые заявил, что 5 марта 2022 года Россию посетил один из западных лидеров. По его словам, партнер пытался узнать условия для мирного урегулирования конфликта на Украине, чтобы позже предложить их Киеву.