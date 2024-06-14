Медведев раскрыл имя западного политика, который приезжал в РФ для переговоров по Украине

Медведев: экс-премьер Израиля Беннет приезжал в РФ для переговоров по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий, топ
Дмитрий Медведев (на фото) заявил, что Киев назвал Беннета агентом Кремля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тогдашний премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в 2022 году приезжал в Россию для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Упомянутый [президентом РФ] В.В.Путиным иностранный руководитель, посетивший в марте 2022-го Москву, — это не кто иной, как израильский премьер Нафтали Беннет, который ездил после Москвы в Киев и предлагал компромиссный мир с определением судьбы тогда еще спорных территорий», — написал Медведев на своей странице в соцсети «Вконтакте». Он добавил, что в Киеве Беннет получил жесткий отказ в переговорах, а также был назван украинской властью «агентом Кремля». «Отвергли предложение о возможном мире на лучших для них условиях», — резюмировал Медведев.

На встрече с руководством МИД РФ Путин впервые заявил, что 5 марта 2022 года Россию посетил один из западных лидеров. По его словам, партнер пытался узнать условия для мирного урегулирования конфликта на Украине, чтобы позже предложить их Киеву.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тогдашний премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в 2022 году приезжал в Россию для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Упомянутый [президентом РФ] В.В.Путиным иностранный руководитель, посетивший в марте 2022-го Москву, — это не кто иной, как израильский премьер Нафтали Беннет, который ездил после Москвы в Киев и предлагал компромиссный мир с определением судьбы тогда еще спорных территорий», — написал Медведев на своей странице в соцсети «Вконтакте». Он добавил, что в Киеве Беннет получил жесткий отказ в переговорах, а также был назван украинской властью «агентом Кремля». «Отвергли предложение о возможном мире на лучших для них условиях», — резюмировал Медведев. На встрече с руководством МИД РФ Путин впервые заявил, что 5 марта 2022 года Россию посетил один из западных лидеров. По его словам, партнер пытался узнать условия для мирного урегулирования конфликта на Украине, чтобы позже предложить их Киеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...