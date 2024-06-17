17 июня 2024

На выпускной в Екатеринбург везут трех звездных хедлайнеров

В Екатеринбурге на выпускном выступят RASA, DS Crew, DJ Leonid Rudenko
© Служба новостей «URA.RU»
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Музыкальный фестиваль Summer Fest: Rasa. Екатеринбург, музыкальный фестиваль summer fest, группа rasa, поплеев виктор, шейко дарья
Клипы RASA собирают по миллиону просмотров на YouTube Фото:

В Екатеринбурге на общегородском выпускном, который пройдет в парке Маяковского 28 июня, выступят группа RASA (авторы хита «Пчеловод»), победители шоу «Новые танцы» на ТНТ из Перми DS Crew и хедлайнер сочинской Олимпиады DJ Leonid Rudenko. Об этом сообщает департамент образования мэрии Екатеринбурга.

«Урок Post Scriptum — так озаглавлена первая часть праздника, призванная обозначить важный рубеж в жизни выпускника, подчеркнуть ценностные ориентиры, заложенные школой помимо знаний. Эта часть сценического действия продлится традиционные для всех школ России 40 минут — последний урок», — говорится в сообщении в telegram-канале.

Выпускной проведет ведущий шоу «Орла и решки» Антон Зайцев. Событие пройдет в фан-зоне ЦПКиО, куда смогут прийти одиннадцатиклассники, их родители, друзья и учителя. В течение дня на площадке будут работать интерактивные аттракционы и фотозоны. Старт мероприятия — в 17:00, звезды выйдут на сцену в 19:45.

Общегородской выпускной пройдет в Екатеринбурге впервые за пять лет. С 2019 года его отменяли и переносили из-за ковидных ограничений. В этом году выпускники будут гулять в ЦПКиО 28 июня.

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В Екатеринбурге на общегородском выпускном, который пройдет в парке Маяковского 28 июня, выступят группа RASA (авторы хита «Пчеловод»), победители шоу «Новые танцы» на ТНТ из Перми DS Crew и хедлайнер сочинской Олимпиады DJ Leonid Rudenko. Об этом сообщает департамент образования мэрии Екатеринбурга. «Урок Post Scriptum — так озаглавлена первая часть праздника, призванная обозначить важный рубеж в жизни выпускника, подчеркнуть ценностные ориентиры, заложенные школой помимо знаний. Эта часть сценического действия продлится традиционные для всех школ России 40 минут — последний урок», — говорится в сообщении в telegram-канале. Выпускной проведет ведущий шоу «Орла и решки» Антон Зайцев. Событие пройдет в фан-зоне ЦПКиО, куда смогут прийти одиннадцатиклассники, их родители, друзья и учителя. В течение дня на площадке будут работать интерактивные аттракционы и фотозоны. Старт мероприятия — в 17:00, звезды выйдут на сцену в 19:45. Общегородской выпускной пройдет в Екатеринбурге впервые за пять лет. С 2019 года его отменяли и переносили из-за ковидных ограничений. В этом году выпускники будут гулять в ЦПКиО 28 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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