На выпускной в Екатеринбург везут трех звездных хедлайнеров

В Екатеринбурге на выпускном выступят RASA, DS Crew, DJ Leonid Rudenko

18 июня 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Клипы RASA собирают по миллиону просмотров на YouTube Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на общегородском выпускном, который пройдет в парке Маяковского 28 июня, выступят группа RASA (авторы хита «Пчеловод»), победители шоу «Новые танцы» на ТНТ из Перми DS Crew и хедлайнер сочинской Олимпиады DJ Leonid Rudenko. Об этом сообщает департамент образования мэрии Екатеринбурга. «Урок Post Scriptum — так озаглавлена первая часть праздника, призванная обозначить важный рубеж в жизни выпускника, подчеркнуть ценностные ориентиры, заложенные школой помимо знаний. Эта часть сценического действия продлится традиционные для всех школ России 40 минут — последний урок», — говорится в сообщении в telegram-канале. Выпускной проведет ведущий шоу «Орла и решки» Антон Зайцев. Событие пройдет в фан-зоне ЦПКиО, куда смогут прийти одиннадцатиклассники, их родители, друзья и учителя. В течение дня на площадке будут работать интерактивные аттракционы и фотозоны. Старт мероприятия — в 17:00, звезды выйдут на сцену в 19:45. Общегородской выпускной пройдет в Екатеринбурге впервые за пять лет. С 2019 года его отменяли и переносили из-за ковидных ограничений. В этом году выпускники будут гулять в ЦПКиО 28 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на общегородском выпускном, который пройдет в парке Маяковского 28 июня, выступят группа RASA (авторы хита «Пчеловод»), победители шоу «Новые танцы» на ТНТ из Перми DS Crew и хедлайнер сочинской Олимпиады DJ Leonid Rudenko. Об этом сообщает департамент образования мэрии Екатеринбурга. «Урок Post Scriptum — так озаглавлена первая часть праздника, призванная обозначить важный рубеж в жизни выпускника, подчеркнуть ценностные ориентиры, заложенные школой помимо знаний. Эта часть сценического действия продлится традиционные для всех школ России 40 минут — последний урок», — говорится в сообщении в telegram-канале. Выпускной проведет ведущий шоу «Орла и решки» Антон Зайцев. Событие пройдет в фан-зоне ЦПКиО, куда смогут прийти одиннадцатиклассники, их родители, друзья и учителя. В течение дня на площадке будут работать интерактивные аттракционы и фотозоны. Старт мероприятия — в 17:00, звезды выйдут на сцену в 19:45. Общегородской выпускной пройдет в Екатеринбурге впервые за пять лет. С 2019 года его отменяли и переносили из-за ковидных ограничений. В этом году выпускники будут гулять в ЦПКиО 28 июня.