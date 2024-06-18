Челябинцев предупредили о 36-градусной жаре

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Жара до 36 градусов ожидаетс 19 июня
Жара до 36 градусов ожидаетс 19 июня Фото:

Жителей Челябинской области предупредили о сильной жаре днем 19 июня, которая в отдельных районах может достигнуть 36-градусной отметки. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.

«Уважаемые челябинцы! По данным Челябинского ЦГМС, днем 19 июня в отдельных районах Челябинской области ожидается сильная жара до 36 градусов», — говорится в сообщении службы.

Ранее URA.RU сообщало о штормовом предупреждении, которое озвучили синоптики Челябинской метеослужбы на ближайшие сутки. В регионе ожидаются сильные ливни с градом, а также ветер порывами до 25 метров в секунду.

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Жителей Челябинской области предупредили о сильной жаре днем 19 июня, которая в отдельных районах может достигнуть 36-градусной отметки. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска. «Уважаемые челябинцы! По данным Челябинского ЦГМС, днем 19 июня в отдельных районах Челябинской области ожидается сильная жара до 36 градусов», — говорится в сообщении службы. Ранее URA.RU сообщало о штормовом предупреждении, которое озвучили синоптики Челябинской метеослужбы на ближайшие сутки. В регионе ожидаются сильные ливни с градом, а также ветер порывами до 25 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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