Челябинцев предупредили о 36-градусной жаре

Жителей Челябинской области предупредили о сильной жаре днем 19 июня, которая в отдельных районах может достигнуть 36-градусной отметки. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.
«Уважаемые челябинцы! По данным Челябинского ЦГМС, днем 19 июня в отдельных районах Челябинской области ожидается сильная жара до 36 градусов», — говорится в сообщении службы.
Ранее URA.RU сообщало о штормовом предупреждении, которое озвучили синоптики Челябинской метеослужбы на ближайшие сутки. В регионе ожидаются сильные ливни с градом, а также ветер порывами до 25 метров в секунду.
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