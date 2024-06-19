Что известно об обысках и задержаниях на ПО «Маяк» в Озерске

На ПО «Маяк» в Озерске после обысков задержали трех сотрудников

19 июня 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

В Озерске на градообразующем предприятии «Маяк» прошли обыски и задержания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Озерске (Челябинская область) задержан руководитель группы протокола ПО «Маяк» Станислав Черноскутов. Задержаны также одна из заместителей главного бухгалтера и одна из сотрудниц химкомбината. На предприятии прошли обыски. Что известно об этих событиях? Что предшествовало задержанию Задержанию трех сотрудников предшествовали масштабные обыски. «Маски-шоу» провели вооруженные сотрудники ОМОНа. Сейчас компьютеры в кабинетах, где проходили обыски, опечатаны. Сразу после обысков увезли трех сотрудников. Кто такой Черноскутов Станиславу Черноскутову 40 лет, он родился 28 апреля 1984 года. Окончил местную школу № 25 и озерский филиал Южно-Уральского университета. Черноскутов возглавляет группу протокола предприятия. Кроме работы увлекается ездой на мотоцикле и мини-футболом. Когда-то он выступал за клуб «Машиностроитель», в сезоне 2011-2012 входил в состав команды «Озерск». За что отвечают задержанные Служба протокола, которой руководит Черноскутов, отвечает за проведение мероприятий, сопровождение гостей, покупку подарков и транспорт. Заместитель главного бухгалтера, имя которой не называется, отвечает за строительство. Третья задержанная является рядовой сотрудницей. Все трое работают по разным направлениям, общих пересечений нет. Чем занимается «Маяк» Производственное объединение «Маяк» — градообразующее предприятие закрытого города Озерск. «Маяк» производит компоненты ядерного оружия, изотопы, занимается хранением и регенерацией отработанного ядерного топлива, а также его утилизацией. Предприятие считается важнейшим звеном, обеспечивающим ядерную защиту страны Кто руководит предприятием В апреле прошлого года наблюдательный совет Госкорпорации «Росатом» утвердил назначение генеральным директором ФГУП «ПО «Маяк» Андрея Порошина. С сентября 2022 года Порошин исполнял обязанности руководителя градообразующего предприятия Озерска. Ранее подал в отставку его предшественник, Михаил Похлебаев, руководивший «Маяком» с декабря 2014 года. Что говорят силовики URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там от комментариев воздержались. В пресс-службы СКР по региону и ПО «Маяк» были направлены запросы. На момент публикации ответов не последовало. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Озерске (Челябинская область) задержан руководитель группы протокола ПО «Маяк» Станислав Черноскутов. Задержаны также одна из заместителей главного бухгалтера и одна из сотрудниц химкомбината. На предприятии прошли обыски. Что известно об этих событиях? Что предшествовало задержанию Задержанию трех сотрудников предшествовали масштабные обыски. «Маски-шоу» провели вооруженные сотрудники ОМОНа. Сейчас компьютеры в кабинетах, где проходили обыски, опечатаны. Сразу после обысков увезли трех сотрудников. Кто такой Черноскутов Станиславу Черноскутову 40 лет, он родился 28 апреля 1984 года. Окончил местную школу № 25 и озерский филиал Южно-Уральского университета. Черноскутов возглавляет группу протокола предприятия. Кроме работы увлекается ездой на мотоцикле и мини-футболом. Когда-то он выступал за клуб «Машиностроитель», в сезоне 2011-2012 входил в состав команды «Озерск». За что отвечают задержанные Служба протокола, которой руководит Черноскутов, отвечает за проведение мероприятий, сопровождение гостей, покупку подарков и транспорт. Заместитель главного бухгалтера, имя которой не называется, отвечает за строительство. Третья задержанная является рядовой сотрудницей. Все трое работают по разным направлениям, общих пересечений нет. Чем занимается «Маяк» Производственное объединение «Маяк» — градообразующее предприятие закрытого города Озерск. «Маяк» производит компоненты ядерного оружия, изотопы, занимается хранением и регенерацией отработанного ядерного топлива, а также его утилизацией. Предприятие считается важнейшим звеном, обеспечивающим ядерную защиту страны Кто руководит предприятием В апреле прошлого года наблюдательный совет Госкорпорации «Росатом» утвердил назначение генеральным директором ФГУП «ПО «Маяк» Андрея Порошина. С сентября 2022 года Порошин исполнял обязанности руководителя градообразующего предприятия Озерска. Ранее подал в отставку его предшественник, Михаил Похлебаев, руководивший «Маяком» с декабря 2014 года. Что говорят силовики URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там от комментариев воздержались. В пресс-службы СКР по региону и ПО «Маяк» были направлены запросы. На момент публикации ответов не последовало.