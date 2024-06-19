Силовики задержали топ-менеджера ПО «Маяк» в Озерске

В Озерске (Челябинская область) силовики задержали руководителя группы протокола ПО «Маяк» Станислава Черноскутова. Об этом URA.RU рассказал источник.
«На предприятии проходят следственные действия. Черноскутова задержали и увезли на допрос. Вместе с ним задержаны два бухгалтера. Вероятно, силовиков интересуют финансовые операции, которые проводились компанией», — рассказал источник.
Пока точная причина задержания не называется. Инкриминируемые Черноскутову обвинения также пока не разглашаются. URA.RU следит за ситуацией.
По данным сети Интернет, Черноскутов родился 28 апреля 1984 года рождения. То есть, на сегодняшний день ему 40 лет. Кроме работы у него есть хобби: мини-футбол. Когда-то он выступал за клуб «Машиностроитель», в сезоне 2011-2012 входил в состав команды «Озерск».
URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там от комментариев воздержались. В пресс-службы СКР по региону и ПО «Маяк» были направлены запросы. На момент публикации ответов не последовало.
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