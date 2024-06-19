В Екатеринбурге осудили продавца паленого алкоголя, отсидевшего год в СИЗО

Екатеринбургский суд посадил тюрьму продавца поддельного алкоголя на 2,5 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Осужденного Маргиева также обязали выплатить 200 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге осудили на 2,5 года Бориса Маргиева за продажу паленого алкоголя в течение нескольких лет. Мужчину уже отправляли в СИЗО на год в 2021 году за аналогичное преступление, рассказали URA.RU в инстанции.

«Приговором Железнодорожного райсуда Борис Маргиев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами а, б, части шестой статьи 171.1 УК РФ. С учетом сложения наказаний ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в ИК общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей», — пояснили в суде.

Маргиева отправили под стражу по подозрению в продаже поддельного алкоголя еще в 2021 году, но через год обвинения были сняты. В декабре 2023-го в гараже предпринимателя нашли более шести тысяч бутылок готовых напитков.

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В Екатеринбурге осудили на 2,5 года Бориса Маргиева за продажу паленого алкоголя в течение нескольких лет. Мужчину уже отправляли в СИЗО на год в 2021 году за аналогичное преступление, рассказали URA.RU в инстанции. «Приговором Железнодорожного райсуда Борис Маргиев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами а, б, части шестой статьи 171.1 УК РФ. С учетом сложения наказаний ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в ИК общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей», — пояснили в суде. Маргиева отправили под стражу по подозрению в продаже поддельного алкоголя еще в 2021 году, но через год обвинения были сняты. В декабре 2023-го в гараже предпринимателя нашли более шести тысяч бутылок готовых напитков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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