В Екатеринбурге осудили продавца паленого алкоголя, отсидевшего год в СИЗО

Екатеринбургский суд посадил тюрьму продавца поддельного алкоголя на 2,5 года

19 июня 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Осужденного Маргиева также обязали выплатить 200 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге осудили на 2,5 года Бориса Маргиева за продажу паленого алкоголя в течение нескольких лет. Мужчину уже отправляли в СИЗО на год в 2021 году за аналогичное преступление, рассказали URA.RU в инстанции. «Приговором Железнодорожного райсуда Борис Маргиев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами а, б, части шестой статьи 171.1 УК РФ. С учетом сложения наказаний ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в ИК общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей», — пояснили в суде. Маргиева отправили под стражу по подозрению в продаже поддельного алкоголя еще в 2021 году, но через год обвинения были сняты. В декабре 2023-го в гараже предпринимателя нашли более шести тысяч бутылок готовых напитков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге осудили на 2,5 года Бориса Маргиева за продажу паленого алкоголя в течение нескольких лет. Мужчину уже отправляли в СИЗО на год в 2021 году за аналогичное преступление, рассказали URA.RU в инстанции. «Приговором Железнодорожного райсуда Борис Маргиев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами а, б, части шестой статьи 171.1 УК РФ. С учетом сложения наказаний ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в ИК общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей», — пояснили в суде. Маргиева отправили под стражу по подозрению в продаже поддельного алкоголя еще в 2021 году, но через год обвинения были сняты. В декабре 2023-го в гараже предпринимателя нашли более шести тысяч бутылок готовых напитков.