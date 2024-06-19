Власти ХМАО озвучили сроки открытия новой больницы

Новый стационар больницы в Урае откроется до конца 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый стационар больницы в Урае планируется открыть до конца года
Новый стационар больницы в Урае планируется открыть до конца года Фото:

В Урае до конца года планируют сдать в эксплуатацию новый стационар городской больницы. Работы завершены на 90%, сообщил telegram-канал стройкомплекса ХМАО.

«Стационар с прачечной в Урае готов на 90%. Новый корпус рассчитан на 120 койко-мест и 100 посещений в смену. В здании площадью 12 380 квадратных метров разместятся терапевтическое и хирургическое отделения, операционные, реанимация, станция переливания крови и отделение реабилитации», — говорится в сообщении.

В стационаре вскоре появится медоборудование. Ожидается, что учреждение будет готово к вводу в эксплуатацию до конца года.

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В Урае до конца года планируют сдать в эксплуатацию новый стационар городской больницы. Работы завершены на 90%, сообщил telegram-канал стройкомплекса ХМАО. «Стационар с прачечной в Урае готов на 90%. Новый корпус рассчитан на 120 койко-мест и 100 посещений в смену. В здании площадью 12 380 квадратных метров разместятся терапевтическое и хирургическое отделения, операционные, реанимация, станция переливания крови и отделение реабилитации», — говорится в сообщении. В стационаре вскоре появится медоборудование. Ожидается, что учреждение будет готово к вводу в эксплуатацию до конца года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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