Власти ХМАО озвучили сроки открытия новой больницы

Новый стационар больницы в Урае планируется открыть до конца года
В Урае до конца года планируют сдать в эксплуатацию новый стационар городской больницы. Работы завершены на 90%, сообщил telegram-канал стройкомплекса ХМАО.
«Стационар с прачечной в Урае готов на 90%. Новый корпус рассчитан на 120 койко-мест и 100 посещений в смену. В здании площадью 12 380 квадратных метров разместятся терапевтическое и хирургическое отделения, операционные, реанимация, станция переливания крови и отделение реабилитации», — говорится в сообщении.
В стационаре вскоре появится медоборудование. Ожидается, что учреждение будет готово к вводу в эксплуатацию до конца года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!