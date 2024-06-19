Челябинский губернатор Текслер наградил медалью сына депутата Госдумы Гартунга

Губернатор области Алексей Текслер наградил гендиректора ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завода (ЧКПЗ) Андрея Гартунга, сына депутата Госдумы Валерия Гартунга, медалью «За вклад в развитие Челябинской области». Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале официальных правовых актов.
«Постановление губернатора Челябинской области № 181. Постановляю наградить медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ Гартунга Андрея Валерьевича — генерального директора ПАО „Челябинский кузнечно-прессовый завод“. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.
Отмечается, что медаль гендиректор ЧКПЗ получил за многолетний добросовестный труд. В приказе также отмечается, что деятельность Андрея Гартунга направлена на достижение высоких показателей эффективности промышленного производства.
Ранее лидер региональной ячейки партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Валерий Гартунг пообещал не мешать челябинскому губернатору Алексею Текслеру остаться главой региона на второй срок. Депутат заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру против действующего губернатора и ему «нравится» Текслер на посту губернатора.
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