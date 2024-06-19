19 июня 2024

Челябинский губернатор Текслер наградил медалью сына депутата Госдумы Гартунга

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Алексей Текслер посетил ЧКПЗ. Челябинск, гартунг андрей
Гендиректор ЧТПЗ удостоился награды за высокие промышленные показатели Фото:

Губернатор области Алексей Текслер наградил гендиректора ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завода (ЧКПЗ) Андрея Гартунга, сына депутата Госдумы Валерия Гартунга, медалью «За вклад в развитие Челябинской области». Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале официальных правовых актов.

«Постановление губернатора Челябинской области № 181. Постановляю наградить медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ Гартунга Андрея Валерьевича — генерального директора ПАО „Челябинский кузнечно-прессовый завод“. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.

Отмечается, что медаль гендиректор ЧКПЗ получил за многолетний добросовестный труд. В приказе также отмечается, что деятельность Андрея Гартунга направлена на достижение высоких показателей эффективности промышленного производства.

Ранее лидер региональной ячейки партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Валерий Гартунг пообещал не мешать челябинскому губернатору Алексею Текслеру остаться главой региона на второй срок. Депутат заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру против действующего губернатора и ему «нравится» Текслер на посту губернатора.

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Губернатор области Алексей Текслер наградил гендиректора ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завода (ЧКПЗ) Андрея Гартунга, сына депутата Госдумы Валерия Гартунга, медалью «За вклад в развитие Челябинской области». Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале официальных правовых актов. «Постановление губернатора Челябинской области № 181. Постановляю наградить медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ Гартунга Андрея Валерьевича — генерального директора ПАО „Челябинский кузнечно-прессовый завод“. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Отмечается, что медаль гендиректор ЧКПЗ получил за многолетний добросовестный труд. В приказе также отмечается, что деятельность Андрея Гартунга направлена на достижение высоких показателей эффективности промышленного производства. Ранее лидер региональной ячейки партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Валерий Гартунг пообещал не мешать челябинскому губернатору Алексею Текслеру остаться главой региона на второй срок. Депутат заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру против действующего губернатора и ему «нравится» Текслер на посту губернатора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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