На Уралмаше внедорожник на скорости снес женщину. Видео

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Авария произошла на перекрестке улиц Победы - Индустрии
Авария произошла на перекрестке улиц Победы - Индустрии Фото:

В Екатеринбурге вечером 21 июня на перекрестке улиц Индустрии — Победы внедорожник сбил женщину, перебегавшую дорогу на красный к трамвайной остановке. От удара пострадавшую откинуло на несколько метров, передает telegram-канал, который администрирует мэрии.

«Женщина выбежала на проезжую часть на красный свет (судя по всему, к трамвайной остановке). Разумеется, водитель авто не успела затормозить. В результате сильного удара женщину отбросило на несколько метров, а ее обувь разлетелась по перекрестку», — следует из сообщения.

В течении 10 минут на место происшествия приехала скорая помощь. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Там пояснили, что пострадала 77-летняя пенсионерка. "С различными травмами доставлена в лечебное учреждение. Инспекторы рекомендуют пешеходам переходить проезжую часть только на разрешающий сигнал светофора и при этом убеждаться в безопасности", — подчеркнули в ведомстве.

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В Екатеринбурге вечером 21 июня на перекрестке улиц Индустрии — Победы внедорожник сбил женщину, перебегавшую дорогу на красный к трамвайной остановке. От удара пострадавшую откинуло на несколько метров, передает telegram-канал, который администрирует мэрии. «Женщина выбежала на проезжую часть на красный свет (судя по всему, к трамвайной остановке). Разумеется, водитель авто не успела затормозить. В результате сильного удара женщину отбросило на несколько метров, а ее обувь разлетелась по перекрестку», — следует из сообщения. В течении 10 минут на место происшествия приехала скорая помощь. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Там пояснили, что пострадала 77-летняя пенсионерка. "С различными травмами доставлена в лечебное учреждение. Инспекторы рекомендуют пешеходам переходить проезжую часть только на разрешающий сигнал светофора и при этом убеждаться в безопасности", — подчеркнули в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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