В Екатеринбурге вечером 21 июня на перекрестке улиц Индустрии — Победы внедорожник сбил женщину, перебегавшую дорогу на красный к трамвайной остановке. От удара пострадавшую откинуло на несколько метров, передает telegram-канал, который администрирует мэрии.
«Женщина выбежала на проезжую часть на красный свет (судя по всему, к трамвайной остановке). Разумеется, водитель авто не успела затормозить. В результате сильного удара женщину отбросило на несколько метров, а ее обувь разлетелась по перекрестку», — следует из сообщения.
В течении 10 минут на место происшествия приехала скорая помощь. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Там пояснили, что пострадала 77-летняя пенсионерка. "С различными травмами доставлена в лечебное учреждение. Инспекторы рекомендуют пешеходам переходить проезжую часть только на разрешающий сигнал светофора и при этом убеждаться в безопасности", — подчеркнули в ведомстве.
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