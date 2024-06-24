В Копейске Челябинской области по улице Северной открыли трехэтажный детскй сад на 140 мест. Площадь здания составляет почти три тысячи квадртаных метров. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе Росреестра.
«Детский сад площадью 2 тысячи 932 квадратных метра расположен в Копейске по улице Северная, 31. Одновременно с кадастровым учетом на трехэтажное строение были зарегистрированы права муниципалитета», — сообщили в ведомстве.
Как отметили в ведомстве, строительство детского сада велось в рамках государственной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области». Ранее в челябинском микрорайоне Парковый были открыты два трехэтажных детских сада. Социально значимые объекты появились на улицах Габдулы Тукая и Бейвеля.
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