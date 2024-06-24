В Копейске открыли новый детский сад на 140 мест. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый детский сад в Копейске будет трехэтажным
Новый детский сад в Копейске будет трехэтажным Фото:

В Копейске Челябинской области по улице Северной открыли трехэтажный детскй сад на 140 мест. Площадь здания составляет почти три тысячи квадртаных метров. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе Росреестра.

«Детский сад площадью 2 тысячи 932 квадратных метра расположен в Копейске по улице Северная, 31. Одновременно с кадастровым учетом на трехэтажное строение были зарегистрированы права муниципалитета», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в ведомстве, строительство детского сада велось в рамках государственной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области». Ранее в челябинском микрорайоне Парковый были открыты два трехэтажных детских сада. Социально значимые объекты появились на улицах Габдулы Тукая и Бейвеля.

В Копейске по улице Северная построили детский сад на 140 мест
В Копейске по улице Северная построили детский сад на 140 мест
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске Челябинской области по улице Северной открыли трехэтажный детскй сад на 140 мест. Площадь здания составляет почти три тысячи квадртаных метров. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе Росреестра. «Детский сад площадью 2 тысячи 932 квадратных метра расположен в Копейске по улице Северная, 31. Одновременно с кадастровым учетом на трехэтажное строение были зарегистрированы права муниципалитета», — сообщили в ведомстве. Как отметили в ведомстве, строительство детского сада велось в рамках государственной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области». Ранее в челябинском микрорайоне Парковый были открыты два трехэтажных детских сада. Социально значимые объекты появились на улицах Габдулы Тукая и Бейвеля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...