В водоеме ХМАО нашли опасную бактерию, вызывающую поражение кожи

В воде одной из проток ХМАО нашли золотистый стафилококк

26 июня 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

В пробах воды из протоки эксперты обнаружили опасную бактерию Фото: Георгий Бергал © URA.RU Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии» ХМАО выявили наличие бактерий золотистого стафилококка в воде протоки Каюковская. Пробы воды, отобранные в районе городского пляжа, показали несоответствие санитарным нормам, сообщили в telegram-канале мэрии Лангепаса. «По результатам лабораторных исследований, в воде обнаружены бактерии Staphylococcus aureus, что является не соответствием требованиям СанПиН. С учетом наличия в воде данного вида бактерий жителям и гостям города Лангепаса рекомендуется воздержаться от купания в протоке Каюковская», — говорится в публикации канала. Бактерии золотистого стафилококка могут вызывать заболевания или инфекции кожных покровов, а также дыхательных путей и легких. На пляже уже установили предупредительные знаки, информирующие о риске заражения. Планируется провести дополнительное исследование качества воды до конца июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии» ХМАО выявили наличие бактерий золотистого стафилококка в воде протоки Каюковская. Пробы воды, отобранные в районе городского пляжа, показали несоответствие санитарным нормам, сообщили в telegram-канале мэрии Лангепаса. «По результатам лабораторных исследований, в воде обнаружены бактерии Staphylococcus aureus, что является не соответствием требованиям СанПиН. С учетом наличия в воде данного вида бактерий жителям и гостям города Лангепаса рекомендуется воздержаться от купания в протоке Каюковская», — говорится в публикации канала. Бактерии золотистого стафилококка могут вызывать заболевания или инфекции кожных покровов, а также дыхательных путей и легких. На пляже уже установили предупредительные знаки, информирующие о риске заражения. Планируется провести дополнительное исследование качества воды до конца июня.