В водоеме ХМАО нашли опасную бактерию, вызывающую поражение кожи

Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии» ХМАО выявили наличие бактерий золотистого стафилококка в воде протоки Каюковская. Пробы воды, отобранные в районе городского пляжа, показали несоответствие санитарным нормам, сообщили в telegram-канале мэрии Лангепаса.
«По результатам лабораторных исследований, в воде обнаружены бактерии Staphylococcus aureus, что является не соответствием требованиям СанПиН. С учетом наличия в воде данного вида бактерий жителям и гостям города Лангепаса рекомендуется воздержаться от купания в протоке Каюковская», — говорится в публикации канала.
Бактерии золотистого стафилококка могут вызывать заболевания или инфекции кожных покровов, а также дыхательных путей и легких. На пляже уже установили предупредительные знаки, информирующие о риске заражения. Планируется провести дополнительное исследование качества воды до конца июня.
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