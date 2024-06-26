В водоеме ХМАО нашли опасную бактерию, вызывающую поражение кожи

В воде одной из проток ХМАО нашли золотистый стафилококк
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Научно туристический маршрут. Новосибирск, лаборатория, бактерии, наука, микроскоп, вирус
В пробах воды из протоки эксперты обнаружили опасную бактерию Фото:

Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии» ХМАО выявили наличие бактерий золотистого стафилококка в воде протоки Каюковская. Пробы воды, отобранные в районе городского пляжа, показали несоответствие санитарным нормам, сообщили в telegram-канале мэрии Лангепаса.

«По результатам лабораторных исследований, в воде обнаружены бактерии Staphylococcus aureus, что является не соответствием требованиям СанПиН. С учетом наличия в воде данного вида бактерий жителям и гостям города Лангепаса рекомендуется воздержаться от купания в протоке Каюковская», — говорится в публикации канала.

Бактерии золотистого стафилококка могут вызывать заболевания или инфекции кожных покровов, а также дыхательных путей и легких. На пляже уже установили предупредительные знаки, информирующие о риске заражения. Планируется провести дополнительное исследование качества воды до конца июня.

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Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии» ХМАО выявили наличие бактерий золотистого стафилококка в воде протоки Каюковская. Пробы воды, отобранные в районе городского пляжа, показали несоответствие санитарным нормам, сообщили в telegram-канале мэрии Лангепаса. «По результатам лабораторных исследований, в воде обнаружены бактерии Staphylococcus aureus, что является не соответствием требованиям СанПиН. С учетом наличия в воде данного вида бактерий жителям и гостям города Лангепаса рекомендуется воздержаться от купания в протоке Каюковская», — говорится в публикации канала. Бактерии золотистого стафилококка могут вызывать заболевания или инфекции кожных покровов, а также дыхательных путей и легких. На пляже уже установили предупредительные знаки, информирующие о риске заражения. Планируется провести дополнительное исследование качества воды до конца июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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